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 24hod.sk    Zo zahraničia

02. októbra 2026

Rusko rozširuje svoj vplyv v Afrike, s Togom sa dohodlo na ťažbe aj energiách


Tagy: Baníctvo energetická spolupráca ruský vplyv Ťažba Vojenská spolupráca

Moskva a Lomé chcú spolupracovať v energetike, baníctve a nových technológiách, nadväzujú tak na vojenskú dohodu z roku 2025.



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russia_togo_58353 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Moskva a Lomé chcú spolupracovať v energetike, baníctve a nových technológiách, nadväzujú tak na vojenskú dohodu z roku 2025.


Togo a Rusko sa dohodli na rozšírení spolupráce v energetike, baníctve, kultúre a ďalších oblastiach, oznámili vo štvrtok predstavitelia oboch krajín po trojdňovom medzivládnom rokovaní.


Malá západoafrická krajina patrí medzi štáty, ktoré v posledných rokoch výraznejšie prehlbujú vzťahy s Moskvou.

Obranná spolupráca


Togo a Rusko už v roku 2025 podpísali dohodu o vojenskej spolupráci, ktorá umožňuje vysielanie ruských inštruktorov, vojenských lodí a lietadiel.

Prezidentská kancelária v Lomé uviedla, že nová etapa spolupráce sa zameria najmä na posilnenie geologických kapacít a využívanie moderných technológií pri prieskume a ťažbe surovín.

Významný partner


„Togo je pre nás dôležitým partnerom na africkom kontinente, a to v obchodnej a hospodárskej oblasti aj v kultúrnej a humanitárnej sfére,“ povedala Angelina Zujkovová z ruského ministerstva hospodárskeho rozvoja.

Rusko v posledných rokoch rozširuje svoj vplyv v Afrike prostredníctvom hospodárskych dohôd aj vojenskej prítomnosti, predovšetkým v krajinách Sahelu bojujúcich proti džihádistickým skupinám.

 


Zdroj: SITA.sk - Rusko rozširuje svoj vplyv v Afrike, s Togom sa dohodlo na ťažbe aj energiách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Baníctvo energetická spolupráca ruský vplyv Ťažba Vojenská spolupráca
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