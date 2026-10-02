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02. októbra 2026
Rusko rozširuje svoj vplyv v Afrike, s Togom sa dohodlo na ťažbe aj energiách
Moskva a Lomé chcú spolupracovať v energetike, baníctve a nových technológiách, nadväzujú tak na vojenskú dohodu z roku 2025.
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2.10.2026 (SITA.sk) - Moskva a Lomé chcú spolupracovať v energetike, baníctve a nových technológiách, nadväzujú tak na vojenskú dohodu z roku 2025.
Malá západoafrická krajina patrí medzi štáty, ktoré v posledných rokoch výraznejšie prehlbujú vzťahy s Moskvou.
Togo a Rusko už v roku 2025 podpísali dohodu o vojenskej spolupráci, ktorá umožňuje vysielanie ruských inštruktorov, vojenských lodí a lietadiel.
Prezidentská kancelária v Lomé uviedla, že nová etapa spolupráce sa zameria najmä na posilnenie geologických kapacít a využívanie moderných technológií pri prieskume a ťažbe surovín.
„Togo je pre nás dôležitým partnerom na africkom kontinente, a to v obchodnej a hospodárskej oblasti aj v kultúrnej a humanitárnej sfére,“ povedala Angelina Zujkovová z ruského ministerstva hospodárskeho rozvoja.
Rusko v posledných rokoch rozširuje svoj vplyv v Afrike prostredníctvom hospodárskych dohôd aj vojenskej prítomnosti, predovšetkým v krajinách Sahelu bojujúcich proti džihádistickým skupinám.
Zdroj: SITA.sk - Rusko rozširuje svoj vplyv v Afrike, s Togom sa dohodlo na ťažbe aj energiách © SITA Všetky práva vyhradené.
Togo a Rusko sa dohodli na rozšírení spolupráce v energetike, baníctve, kultúre a ďalších oblastiach, oznámili vo štvrtok predstavitelia oboch krajín po trojdňovom medzivládnom rokovaní.
Malá západoafrická krajina patrí medzi štáty, ktoré v posledných rokoch výraznejšie prehlbujú vzťahy s Moskvou.
Obranná spolupráca
Togo a Rusko už v roku 2025 podpísali dohodu o vojenskej spolupráci, ktorá umožňuje vysielanie ruských inštruktorov, vojenských lodí a lietadiel.
Prezidentská kancelária v Lomé uviedla, že nová etapa spolupráce sa zameria najmä na posilnenie geologických kapacít a využívanie moderných technológií pri prieskume a ťažbe surovín.
Významný partner
„Togo je pre nás dôležitým partnerom na africkom kontinente, a to v obchodnej a hospodárskej oblasti aj v kultúrnej a humanitárnej sfére,“ povedala Angelina Zujkovová z ruského ministerstva hospodárskeho rozvoja.
Rusko v posledných rokoch rozširuje svoj vplyv v Afrike prostredníctvom hospodárskych dohôd aj vojenskej prítomnosti, predovšetkým v krajinách Sahelu bojujúcich proti džihádistickým skupinám.
Zdroj: SITA.sk - Rusko rozširuje svoj vplyv v Afrike, s Togom sa dohodlo na ťažbe aj energiách © SITA Všetky práva vyhradené.
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