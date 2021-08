Od útoku na Malinovú uplynulo 15 rokov, podľa prezidentky ide o symbol zlyhania právneho štátu

Štátny aparát proti občianke

Veľký ohlas na politickej scéne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Útok na Hedvigu Malinovú Žákovú , od ktorého dnes uplynulo 15 rokov, je dodnes jedným zo symbolov zlyhania právneho štátu. Vo vyhlásení to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že útok s národnostným rozmerom sa odohral na pozadí zhoršujúcich sa slovensko-maďarských vzťahov a namiesto spravodlivosti a jeho riadneho prešetrenia sa Malinová Žáková stala svojho času terčom ďalšieho zastrašovania.„Štátny aparát sa postavil proti nej – bežnej občianke. Nositelia štátnej moci prekrútili právo tak, že pred súd chceli postaviť ju a nie tých, ktorí ju napadli," zdôraznia Čaputová. Zároveň pripomenula, že páchatelia nikdy neboli vzatí na zodpovednosť, no Malinová Žáková si pod tlakom udalostí a spoločenskej atmosféry bola nútená nájsť domov mimo Slovenska.„Ospravedlnenie, ktoré sa jej neskôr dostalo, je len časťou satisfakcie za príkoria, ktorým musela dlhé roky čeliť," uviedla prezidentka. Dodala, že na takúto nespravodlivosť sa nesmie zabudnúť.Kauza Hedvigy Malinovej Žákovej sa začala v lete 2006. Podľa jej výpovede ju cestou do školy na skúšku napadli dvaja útočníci a na blúzku jej napísali Maďari za Dunaj. Polícia prípad uzatvorila s tým, že sa nestal tak, ako ho poškodená opísala.Tá sa na postup slovenských štátnych orgánov sťažovala na Európskom súde pre ľudské práva. Prípad vyvolal veľký ohlas na politickej scéne. Bývalá vláda Ivety Radičovej sa Hedvige Malinovej Žákovej ospravedlnila a sťažnosť sa skončila dohodou o zmieri.