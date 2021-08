Vláda po návrhu Krajniaka mení šéfa ústredia práce, vo funkcii končí nominant Smeru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Od začiatku budúceho mesiaca sa zmení generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVAR) . V stredu o tom rozhodla vláda. Súčasného šéfa, nominanta Smeru-SD, Mariána Valentoviča na tomto poste od 1. septembra tohto roka nahradí Karol Zimmer, ktorý bol do konca júna tohto roka generálnym tajomníkom služobného úradu rezortu práce a sociálnych vecí.Valentovič na pozíciu generálneho riaditeľa UPSVAR nastúpil v apríli 2012. Návrh na výmenu šéfa UPSVAR na rokovanie vlády predložil minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).Ako po rokovaní vlády uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), nový šéf ústredia práce Karol Zimmer sa podieľal na tom, že od septembra na ústredí práce vzniknú dve sekcie, jedna pre dávky a druhá pre rodinnú politiku. Najviac práce podľa ministra treba vykonať na úseku sociálnoprávnej ochrany detí. „Je tam potrebný aj nový prístup vzhľadom na to, že personálne obsadenie sa tam dlhý čas nemenilo," povedal. Tieto organizačné zmeny sa podľa Krajniaka plánovali už dlhší čas. „Bude sa to určite týkať aj úrovne námestníkov, či šéfov sekcií," dodal Krajniak.Nastupujúci šéf ústredia práce Karol Zimmer si dáva za cieľ pokračovať v práci v oblasti zamestnanosti a vyrovnávania sa s dopadmi pandémie. Priestor na zlepšenie vidí v oblasti rodiny a sociálnoprávnej ochrany detí.