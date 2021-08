Poľsko zastavilo evakuácie z Afganistanu, nechce riskovať životy vojakov a diplomatov

Posledná evakuovaná skupina

Použili viac ako desiatku lietadiel

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Poľsko v stredu oznámilo, že z obáv o bezpečnosť zastavilo letecké evakuácie z medzinárodného letiska v Kábule.Varšava sa tak rozhodla v čase, keď sa západné krajiny pripravujú na ukončenie operácií na pomoc ľuďom na úteku pred hnutím Taliban, ktoré nedávno bleskovo ovládlo Afganistan, pred nadchádzajúcim odchodom amerických síl. Tie by mali dokončiť evakuácie v Kábule do 31. augusta a americký prezident Joe Biden oznámil, že plánuje zotrvať pri stanovenom termíne.Námestník poľského ministra zahraničia Marcin Przydacz informoval, že skupina, ktorú vzali z Kábulu a v súčasnosti je v Uzbekistane, je posledná evakuovaná Poľskom. Ďalšie lietadlo smeruje do Varšavy. Przydacz vysvetlil, že k rozhodnutiu dospeli po konzultáciách s americkými a britskými predstaviteľmi.„Po dlhej analýze správ o bezpečnostnej situácii nemôžeme ďalej riskovať životy našich diplomatov a našich vojakov,“ uviedol námestník s tým, že v krajine ešte krátko pobudne istý počet vojakov, ktorí vykonajú nejaké postupy vrátane zatvorenia základne.Poľsko použilo viac ako desiatku lietadiel pri evakuácii stoviek ľudí do Varšavy. Niektorí ľudia neskôr cestovali do ďalších krajín.Po obsadení Kábulu Talibanom Afganci minulý týždeň začali masovo prichádzať na tamojšie letisko. Panika si vyžiadala už najmenej štrnásť mŕtvych a o život pri streľbe za nejasných okolností prišiel v pondelok aj člen afganských bezpečnostných síl.