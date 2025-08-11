|
Pondelok 11.8.2025
|Denník - Správy
11. augusta 2025
Slovenskí hasiči pomáhajú pri hasení požiarov v Albánsku, zasahuje aj náš vrtuľník – FOTO
Slovenskí hasiči pomáhajú pri hasení rozsiahlych požiarov v Albánsku. Slovenská republika vyslala na pomoc vrtuľník
11.8.2025 (SITA.sk) - Slovenskí hasiči pomáhajú pri hasení rozsiahlych požiarov v Albánsku. Slovenská republika vyslala na pomoc vrtuľník UH-60 Black Hawk so špecializovanou posádkou Hasičského a záchranného zboru. Štartoval v nedeľu 10. augusta z letiska Poprad a bude nasadený približne päť dní v oblasti Kucovo.
„Nasadenie sa uskutočňuje na základe výzvy ERCC (Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie) v rámci mechanizmu civilnej ochrany EÚ – RescEU," informovalo ministerstvo vnútra.
Na juhu Európy pokračuje vlna extrémnych horúčav a sucha, ktorá spolu s úmyselným zakladaním ohňa spôsobuje ničivé lesné požiare. Albánsko, podobne ako Bulharsko, bojuje už niekoľko týždňov s desiatkami ohnísk. Oheň ničí lesy, poľnohospodársku pôdu aj obývané oblasti. Do boja s plameňmi je nasadených viac ako tisíc príslušníkov hasičských a záchranných zložiek.
„Slovensko opäť potvrdzuje, že v ťažkých chvíľach stojíme pri našich partneroch a priateľoch. Naši hasiči patria k najlepším, majú v zahraničí veľmi dobré meno a som presvedčená, že svojou profesionalitou a odvahou výrazne prispejú k zvládnutiu situácie v Albánsku," uviedla štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská.
ERCC koordinuje poskytovanie pomoci 27 členských štátov EÚ a 10 zúčastnených štátov UCPM (mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany) postihnutých katastrofami. RescEU je neoddeliteľnou súčasťou mechanizmu civilnej ochrany EÚ a poskytuje európskym občanom pomoc pri katastrofách a mimoriadnych udalostiach. Posilňuje pripravenosť Európy na krízové situácie vytváraním strategických rezerv kapacít na reakciu, ako napríklad hasičské lietadlá a vrtuľníky, lekárske schopnosti, chemické, biologické, rádiologické a jadrové spôsobilosti a podobne.
Tieto kapacity sú umiestnené v 22 členských a zúčastnených štátoch. Systém RescEU je plne financovaný Európskou úniou, ktorá pokrýva náklady na nákup, prevádzku a údržbu. Slovenskí hasiči pomáhali aj v Bulharsku po tom, čo krajina 26. júla 2025 požiadala o medzinárodnú pomoc.
