Od vraždy Daniela Tupého uplynulo 15 rokov, prezidentka Čaputová si uctila jeho pamiatku

4.11.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu položila kvety k pomníku Daniela Tupého, ktorého na Tyršovom nábreží v Bratislave zabili presne pred 15 rokmi doposiaľ neznámi páchatelia. Čaputová o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti.Vyjadrila zároveň vieru v to, že v prípade vraždy študenta dôjde k zmene a k usvedčeniu a následnému potrestaniu vinníkov.„Vinou chýb vo vyšetrovaní vrahovia dodnes nie sú odsúdení, hoci niet pochýb, že nešlo o náhodnú výtržnosť, ale o cielený zákerný útok na ľudí, ktorí vyznávajú iné životné hodnoty. Násilná smrť Daniela Tupého poukázala na nárast neofašizmu a extrémizmu i na vtedajšiu neschopnosť polície dôsledne chrániť občanov pred brutalitou. Hoci sme odvtedy ako spoločnosť prešli kus cesty, nenávisť k inému názoru a presvedčeniu tu, bohužiaľ, stále zostáva,“ napísala prezidentka.Študent Daniel Tupý so šiestimi kamarátmi prechádzal večer 4. novembra 2005 cez parkovisko na bratislavskom Tyršovom nábreží, kde ich napadli. Všetkých kopali útočníci do hlavy, niektorí mali aj bodné zranenia.Obžalovaných v kauze tejto vraždy 16. júna 2009 Okresný súd Bratislava I oslobodil. Súd neuznal za vinného Richarda H., ktorého prokuratúra žalovala z vraždy študenta, ani Dávida V., Jána S., Michala B. ani Róberta J., ktorých žalovali z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a výtržníctva.Rozsudok v kauze padol po približne tri a pol roku od spáchania vraždy. Obžaloba nemala v kauze vraždy študenta pevný, nespochybniteľný dôkaz, čo priznala už počas záverečnej reči prokurátorka.Podporila aj návrh otca obete, aby obžalovaní išli na detektor lži, senát to však podobne ako už predtým, keď to navrhovala obhajoba, nepripustil.Podľa prokurátorky stálo trestné stíhanie a neskôr aj obžaloba len na výpovediach svedkov. Proti oslobodzujúcemu rozsudku sa najprv prokuratúra odvolala, neskôr však odvolanie stiahla.