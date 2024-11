Práca mužov a žien je v dm odmenená rovnako

dm definuje 5 pilierov odmeňovania, ktorými poskytuje spolupracovníkom istotu a stabilitu

Viac než 91 percent spolupracovníkov v dm tvoria ženy. Vo vedúcich pozíciách v prevádzke majú 86-percentnú reprezentáciu, mierne nižší pomer je v centrále spoločnosti a v centrálnom sklade, kde je to 68 percent. Nadpolovičné zastúpenie žien je aj vo vedení spoločnosti. Rodová rovnosť v odmeňovaní aj v príležitostiach na rozvoj vychádzajú z myšlienky, ktorá tvaruje firemnú filozofiu dm: Každý človek je rovnocenný."Odmena za prácu nemá závisieť od toho, či sme ženy či muži, či sme starší alebo mladší. Radi budeme v týchto témach aj naďalej prispievať k celospoločenskému dialógu a inšpirovať tak firmy, ktoré rovnosť v odmeňovaní z akéhokoľvek dôvodu zavedenú nemajú," povedala k partnerskej podpore konferencie Equal Pay Day Zuzana Vinklerová, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt zodpovedná za rezort Spolupracovník.Ako spíkerka konferencie vystúpila Zuzana Vinklerová v dvoch panelových diskusiách. V prvej, venovanej odlivu talentov zo Slovenska, priblížila prostredníctvom čísiel situáciu v dm: "Pre viac než tretinu aktuálnych spolupracovníkov je dm zamestnávateľom dlhšie ako 5 rokov. Viac ako 18 percent spolupracovníkov je s nami dlhšie než 10 rokov. Fluktuácia, ktorej priemerná hodnota v maloobchode je 33 percent, je u nás v prevádzke 14,5-percentná a napríklad na centrále iba 12-percentná," pomenovala fakty Vinklerová, pričom pri maloobchodnom priemere odkazovala na tohtoročný prieskum o odmeňovaní spoločnosti Korn Ferry.Prirodzený dôsledok nízkej fluktuácie je, že nedochádza k takému častému uvoľňovaniu pozícií. Preto je pre dm ako pre zamestnávateľa dôležité, aby mala jednotlivcovi vždy čo ponúknuť mimo vertikálneho posunu. Spolupracovníci môžu rozvíjať svoju expertízu a špecializovať sa v témach, ktoré sú im blízke.Spolupracovníci, ktorých láka medzinárodné prostredie, majú možnosť zamestnať sa v rámci holdingovej štruktúry dm. Prácu pre jednu zo 14 krajín, v ktorých dm pôsobí, môžu vykonávať zo slovenského domicilu.Odliv talentov zo Slovenska sa však týka aj ľudí, ktorí ešte nemajú vytvorené pracovné väzby, preto dm spolupracuje aj so strednými školami. "Mladí ľudia potrebujú prepojiť teóriu s praxou a my im túto možnosť prostredníctvom dm duálneho vzdelávania dávame už 13 rokov. Programom, v ktorom popri škole praxujú u nás v predajniach či v centrálnych rezortoch, prešlo doposiaľ 342 žiakov a 65 percent z nich je stále súčasťou dm," vystúpila v diskusii Vinklerová. Nadobudnutie relevantných praktických skúseností popri štúdiu podľa nej pomáha aj tomu, aby žiačky a žiaci objavili svoju cestu a cítili sa na nej sebavedome.Popri peňažnej mzde odmeňovanie v dm zahŕňa aj benefity, pracovné prostredie, vzdelávanie a osobný rozvoj a štýl vedenia. Rovnako je v dm zavedený systém pozícií slúžiaci ako jednoduchá a transparentná metóda na porovnávanie pozícií v rámci spoločnosti. Na zabezpečenie atraktívneho odmeňovacieho balíka je minimálne raz ročne vyhodnocovaná situácia na trhu a v rámci dvojmesačných interných prieskumov spokojnosti je rovnako minimálne raz ročne položená otázka na spokojnosť s príjmom."V uplynulých dvoch rokoch sme v dm intenzívne analyzovali, prehodnocovali a nastavovali náš systém odmeňovania tak, aby bol ešte viac transparentný a férový. V druhej polovici kalendárneho roka 2024 vedome vytvárame našim spolupracovníkom a tímom centrálnych oddelení priestor na rozhovory o mzde a rozvoji, rozhovory o spolupráci, ako aj vzdelávanie na podporu kompetencií spolupracovníkov viesť s ostatnými tieto rozhovory," predstavila inováciu v systéme odmeňovania Vinklerová.Rozhovory poskytujú každému spolupracovníkovi skvelú príležitosť prezentovať výsledky svojej práce, poskytnúť si vzájomne spätnú väzbu na kvalitu spolupráce a atmosféru v tíme, ako aj možnosť položiť ostatným členom tímu doplňujúce otázky. "Považujeme za dôležité, aby mohol spolupracovník ovplyvniť svoju mzdu," objasnila pozadie vzniku projektu Vinklerová.Druhý ročník konferencie Equal Pay Day pripravilo občianske združenie Akčné ženy s cieľom upozorniť na témy spojené s nerovnosťou na pracovnom trhu. Témami panelových diskusií a mentoringov boli diskriminácia v odmeňovaní žien a mužov, veková diskriminácia, odliv talentov zo Slovenska, dôležitosť finančnej gramotnosti a mnoho ďalších praktických rád.