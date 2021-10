Odborári protestujú proti znižovaniu životnej úrovne Slovákov, chcú sa priblížiť ku mzdám vyspelých krajín

Prežívanie na hranici chudoby

Ďalší protest pripravuje KOZ

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Odborový zväz (OZ) KOVO zorganizoval v stredu protestné zhromaždenie pred budovou Národnej rady SR v Bratislave. Protestom odborári poukazujú na postupné znižovanie životnej úrovne a sociálnych štandardov slovenských zamestnancov.Od vlády odborári žiadajú napojiť príplatky pre zamestnancov za nočnú prácu a prácu v sobotu opäť na minimálnu mzdu. Požadujú tiež vytvoriť podmienky pre kolektívne vyjednávanie na podnikovej a odvetvovej úrovni a obnoviť možnosť rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Vláda by tiež podľa kovákov mala predložiť jasný plán na približovanie sa mzdovej úrovni vyspelých krajín Európskej únie.„Poslanci Národnej rady SR zastupujú ľudí tejto krajiny, z ktorých mnohí zarábajú najnižšie mzdy v krajinách EÚ v parite kúpnej sily. To znamená, že za svoje mzdy po zaplatení povinných platieb za bývanie, energiu či potraviny už nie sú schopní slušne žiť, len prežívajú na hranici chudoby," uviedol člen predsedníctva Rady OZ KOVO Jaroslav Kopanica.Hrubá priemerná mzda v krajinách Európskej únie je podľa neho 2 930 eur, kým priemerná hrubá mzda na Slovensku dosahuje 1 133 eur.Ďalší odborársky protest sa uskutoční v stredu poobede pred Úradom vlády SR. Ten organizuje Konfederácia odborových zväzov SR , ktorá chce týmto spôsobom vyjadriť nesúhlas s opätovným nezvyšovaním platov v štátnej a verejnej službe, či s oklieštením práv zamestnancov v Zákonníku práce.Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab poukázal na to, že kolektívne vyjednávanie o kolektívnych zmluvách na budúci rok sa ešte neskončilo.„Nie je ešte jasný záver, aj keď som si prečítal, že tí, ktorí organizujú tieto protesty, komunikujú už jasné závery, že nebude žiadne zvýšenie platov," povedal. Výsledky kolektívneho vyjednávania úrad vlády podľa neho oznámi až vtedy, keď sa tieto rokovania ukončia.