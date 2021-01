Odborníci krízového štábu v Banskej Bystrici sa s vedením mesta zhodujú na komunitnom testovaní

Záujem o testovanie

Nárast pozitívnych

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa vedenia mesta a odborníkov krízového štábu v Banskej Bystrici je celoplošné testovanie všetkých obyvateľov v Banskobystrickom okrese v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii nevhodné.Ako informuje mesto v tlačovej správe, prikláňajú sa skôr ku komunitnému testovaniu ľudí, ktorí musia chodiť do práce, prípadne k cielenému testovaniu škôl, podnikov a inštitúcií v regióne.„Po porade s odborníkmi sme toho názoru, že v prípade okresu Banská Bystrica by bolo skôr na prospech testovanie zamerané na komunity a nie celoplošné testovanie. Komunitné cielené testovanie znamená testovanie ľudí, ktorí chodia do práce a majú potvrdenie o tom, že zamestnávateľ ich potrebuje. Pracujúci vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu. Dôležité je aj očkovanie tejto skupiny,“ uviedol banskobystrický primátor Ján Nosko.V najbližších dňoch sa bude zisťovať, aký je záujem o testovanie zo strany zamestnávateľov v Banskobystrickom okrese. Samospráva má už dnes schválených 12 mobilných odberných miest, ktoré môžu byť v prípade dostatku testov na tento účel využité.„Komunitné testovanie vnímame ako potrebné. Malo by sa týkať predovšetkým pracovných komunít, škôlok, kritickej infraštruktúry a všetkých tých, ktorí keby nenastúpili do práce, tak sa do práce nedostaneme ani my. Ide o rôzne profesie, ako napríklad odhŕňači snehu, technické služby, elektrikári, vodári a podobne. Sú to profesie, ktoré by mali byť zahrnuté do tejto našej snahy, aby sme znížili čísla pozitívne testovaných na COVID-19,“ doplnil prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Martin Dolinaj.Komunitné testovanie preferuje podľa námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Rooseveltovej nemocnice Milana Urbániho aj nemocnica.Počet pozitívne testovaných obyvateľov na COVID-19 prvý týždeň v novom roku rapídne vzrástol. Všetci vnímajú, že je to najmä z dôvodu mäkkého lockdownu v závere minulého roka. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v súčasnosti eviduje v Banskobystrickom okrese 1 700 pozitívne testovaných na 100-tisíc obyvateľov.