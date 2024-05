Odborníci predpokladajú približne 30 percentnú účasť v eurovoľbách, ľudí môže zmobilizovať k urnám atentát na Fica

Predpokladá sa nárast účasti

29.5.2024 (SITA.sk) - Účasť v eurovoľbách na úrovni okolo 30 percent je realistickým odhadom. Zhodli sa na tom účastníci online panelovej diskusie k voľbám do Európskeho parlamentu s názvom „Aký zahraničný kurz si Slovensko vyberie v eurovoľbách?“.Ako uviedol diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský , je ťažké predpovedať, či bude mať dopad na účasť v eurovoľbách aj nedávny atentát na premiéra Roberta Fica , čo bola traumatická udalosť pre celú slovenskú spoločnosť.„Prikláňam sa k tomu, že časť voličov to zmobilizuje,“ povedal. Pripomenul, že Slovensko tradične patrí ku krajinám s nižšou, alebo dokonca najnižšou volebnou účasťou v eurovoľbách v rámci celej Európskej únie. „Teraz sa predpokladá nárast účasti, i keď nedá sa povedať, nakoľko bude signifikantný. Ak to bude nad 30 percent, budeme milo prekvapení,“ dodal Wlachovský.Politologička Aneta Világi Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripomenula, že v nedávnom Eurobarometri sa až 67 percent ľudí vyjadrilo, že by sa zúčastnili eurovolieb.„Počítame, že ak polovica z toho príde, tak to bude úspech. V tejto chvíli, keď po atentáte na premiéra majú hlavne podporovatelia vládnej koalície aj takýmto deklaratívnym spôsobom možnosť prejaviť solidaritu alebo podporu – či už priamo Robertovi Ficovi, alebo koalícii a jej politikám – tak si myslím, že účasť okolo alebo nad 30 percent je oveľa realistickejšia ako konzervatívne odhady,“ skonštatovala.Dodala, že podpora strany Smer-SD rastie na úkor Hlasu-SD . Podľa politologičky pokus o atentát na premiéra strane v oblasti voličskej podpory pomôže.