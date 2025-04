Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravila Deň otvorených dverí po celej krajine

Pripravujú zaujímavý program

7.4.2025 (SITA.sk) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím už 35 rokov. História ÚNSS sa začala písať 7. apríla 1990 a verejnosti sa pripomenie Dňom otvorených dverí po celom Slovensku.Organizácia tak chce priblížiť život ľudí so zrakovým postihnutím a ukázať, že aj náročná životná situácia sa dá zvládnuť, ak sa má človek o koho oprieť. „Naši klienti majú nás a my našich podporovateľov a donorov,“ uviedol predseda ÚNSS Ján Podolinský.35. výročie si ÚNSS pripomenie Dňom otvorených dverí. Každé krajské stredisko tak sprístupní svoje priestory partnerom, podporovateľom a širokej verejnosti. Zástupkyňa riaditeľky ÚNSS Dagmar Filadelfiová priblížila, že pracovníčky každého krajského strediska a vybraných poradenských miest pripravujú zaujímavý program.Pozvaní hostia aj náhodní návštevníci si budú môcť vyskúšať množstvo aktivít „potme“, teda bez kontroly zraku, pozrieť si pomôcky aj zaujímavé technické novinky uľahčujúce každodennosť so zrakovým postihnutím.„V niektorých strediskách nebude chýbať ani prezentácia vodiacich psov, či milých výrobkov šikovných nevidiacich ľudí,“ doplnila Filadelfiová. Prehľad aktivít verejnosť nájde na webovej stránke organizácie i na stránkach jednotlivých stredísk.Organizácia sa za 35 rokov svojho pôsobenia posunula vpred v mnohých oblastiach a stala sa rešpektovanou inštitúciou. Aj vďaka nej sa podarilo prijať mnoho dôležitých zákonov, ktoré chránia potreby ľudí so zrakovým postihnutím. Ako ÚNSS priblížila, išlo napríklad o zákon o zamestnanosti, ktorý nevidiacim a slabozrakým otvoril dvere k nezávislosti, sebarealizácii a možnosti sa materiálne zabezpečiť.„ÚNSS sa podpísala aj pod antidiskriminačný zákon, či zákon o financovaní osobnej asistencie. Vďaka tomu na príspevok na osobnú asistenciu majú nárok všetci ľudia s postihnutím bez ohľadu na výšku príjmu,“ pripomenula organizácia, podľa ktorej bolo dôležitým aj schválenie zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia i zákona o sociálnych službách.„Zásadnou bola aj takzvaná Marakéšska zmluva, vďaka ktorej je pre nevidiacich a slabozrakých ľudí bezplatne prístupná literatúra, odborné či vedecké práce, ale aj iné dôležité dokumenty v Braillovom písme alebo prístupných formátoch,“ doplnila ÚNSS, ktorá sa aktívne zúčastňovala aj na presadzovaní ratifikácie a implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. ÚNSS stojí aj za tým, že sú dnes obaly liekov označované Braillovým písmom.V uplynulom období sa organizácia venovala aj pripomienkovaniu nového zákona o integrovanej posudkovej činnosti. „Veríme, že aj naše odborné pripomienky prispeli k celkovému zneniu zákona, ktorý má ambíciu posudzovať odkázanosť na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím komplexne, odborne a s účinnými kontrolnými mechanizmami,“ priblížila vedúca Oddelenia pre obhajobu práv, legislatívne aktivity a zahraničné vzťahy Soňa Tóthová.ÚNSS aktívne pomáha aj pri odstraňovaní bariér vo fyzickom a digitálnom priestore. Odborní pracovníci sa v tejto súvislosti vyjadrili už k tisíckam stavebných projektov a pravidelne sa zúčastňujú na kolaudačných konaniach.Vedúci Oddelenia architektonických a dopravných bariér ÚNSS Pavol Korček podotkol, že správne odvedená debarierizácia je viditeľná napríklad na autobusovej stanici Nivy, na železničnej stanici vo Zvolene a tiež na cyklotrase Zlatý Potok.ÚNSS je aktívna aj v rámci online priestoru, ktoré sa rýchlo vyvíja, no pre nevidiacich a slabozrakých býva často plné bariér. V organizácii tak sledujú legislatívu a súčasne aktívne menia online prostredie pozitívnym smerom.„Robíme audity webových sídiel, aplikácií, školíme IT odborníkov, snažíme sa realizovať webináre určené našim členom, zamestnancom i širokej verejnosti. Zameriavame sa na správnu prípravu prístupných dokumentov až po témy bezpečnosti na internete,“ priblížil Podolinský s tým, že majú pozitívnu odozvu, a firmy a organizácie majú o prístupnosť a debarierizáciu svojich webových sídiel záujem.ÚNSS sa súčasne venuje aj sprístupňovaniu kultúry pre ľudí so zrakovým postihnutím a spolupracuje s múzeami, galériami a festivalmi. „Aj vizuálne umenie možno sprostredkovať tým, ktorí ho nemôžu vnímať zrakom,“ podotkol Podolinský.Cieľom organizácie je tak zabezpečiť nevidiacim a slabozrakým plnohodnotný a čo najsamostatnejší život, pričom ročne pomôže takmer trom tisíckam klientov.