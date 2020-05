Odbory žiadajú pre zamestnancov Amazonu vyššie platy, počas koronakrízy totiž firma znásobila svoje zisky

Odbory požadujú zvýšenie miezd zamestnancom

Majiteľ Amazonu ťaží z koronakrízy

Po stabilizovaní dopytu sa vrátia k počiatočnej mzde

29.5.2020 - Odbory v seredskom Amazone žiadajú pre zamestnancov lepšie finančné ohodnotenie. Firma ešte koncom marca informovala, že v súvislosti so šírením koronavírusu najíma ľudí na 250 nových pozícií v prevádzke v Seredi a dočasne zvyšuje mzdy všetkým pracovníkom o 1,50 eura na hodinu.Neskôr centrum reverznej logistiky Amazonu v Seredi predĺžilo poskytovanie platového zvýhodnenia do konca mája. Odbory teraz žiadajú ďalšie predĺženie a aj rast miezd.„Vyzývame Amazon, aby bol dostatočne sociálne cítiaci, spravodlivý a pohotový, pri zdieľaní zisku. Žiadame Amazon, aby príspevok 1,50 eura za hodinu, podľa možností zodpovedne navýšil a nevyhnutne zafixoval do štandardných mzdových podmienok. Sme toho názoru, že pri finančných možnostiach Amazonu to nie je problém. Preto veríme, že Amazon spraví toto nezištné a správne rozhodnutie čo najrýchlejšie,” uviedla predsedníčka ZO OZ Moderné odbory AIOS Amazon Daniela Učňová.Podľa nej zamestnanci Amazonu odvádzajú neuveriteľnú prácu v náročných pracovných podmienkach."Nemáme pocit, že tu prichádza k dostatočne spravodlivému a dôstojnému zdieľaniu zisku a podpore. Centrum reverznej logistiky Amazon Slovakia v Seredi, je súčasťou tohto najväčšieho internetového obchodu na svete, ktorý aj veľmi ťaží zo situácie, ktorá globálne zasiahla svet. Jej majiteľ je pritom už teraz najbohatší muž na svete. Napriek tomu chudobnieme, nožnice sa roztvárajú," konštatujú odbory.Samotný Amazon reagoval, že aby sa poďakoval zamestnancom a zároveň pomohol uspokojiť zvýšený dopyt zákazníkov, od začiatku pandémie COVID-19 vyplatil svojím tímom a partnerom po celom svete navýšenú odmenu vo výške takmer 800 miliónov dolárov."Hneď ako sa stabilizoval dopyt, sa v budúcom mesiaci na Slovensku vrátime k našej počiatočnej mzde 5,50 eur (pre vstupné pozície) a 7 eur (pre vedúcich tímov). Zamestnanci Amazonu v reverznom centre v Seredi majú vo svojom sektore konkurencieschopné platy a iné zamestnanecké výhody," uviedla pre agentúru SITA PR Manager Amazon Czech Republic and Slovakia Operations Miroslava Jozová.Americký technologický gigant pôsobí na Slovensku od roku 2011, keď otvoril svoju korporátnu kanceláriu v Bratislave.V roku 2017 otvoril v okrese Galanta aj najväčšie reverzné logistické centrum pre svoj rovnomenný globálny internetový obchod. Do Serede prichádzajú neprevzaté alebo zákazníkmi vrátené zásielky z celej Európy.Logistické centrum zaberá plochu 64-tisíc metrov štvorcových a je vybavené najvyspelejšími technológiami a riešeniami. Podľa posledných údajov zamestnával Amazon celkovo na Slovensku 2 600 pracovníkov.