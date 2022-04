Odkiaľ má financie Hlas-SD? Najviac daroval poslanec obvinený z podplácania

Žiga poskytol 19-tisíc eur

Najviac peňazí od Branislava Becíka

17.4.2022 - Mimoparlamentnú stranu Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) vlani finančne podporili hlavne poslanci parlamentu, ktorí sú jej členmi. Na činnosť strany prispeli sumou 139-tisíc eur. Vyplýva to z dokumentu o darcoch, ktorý má Hlas-SD na svojej webovej stránke.V roku 2021 dostal Hlas-SD dar vyšší ako tisíc eur od 21 ľudí. Celková suma darov predstavovala v danom roku 203 820 eur, z toho bol jeden nepeňažný dar v hodnote 2 320 eur.Z poslancov poskytol vlani najviac peňazí Peter Žiga, a to 19-tisíc eur. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ho ešte v roku 2020 obvinila z prečinu podplácania. Postupne sa vytratil z tlačoviek Hlasu-SD a aj z diskusných relácií.Do parlamentu chodí a zúčastňuje sa na hlasovaniach. Nie je ani aktívny na svojom profile na sociálnej sieti. Sú však na ňom zachytené za posledný viac ako rok záznamy tlačových konferencií strany Hlas-SD. Peter Žiga odmieta obvinenia z podplácania.Predseda Peter Pellegrini daroval vlani strane 12-tisíc eur a jeho sestra Eva 10-tisíc eur. Po 12-tisíc eur poskytli poslanci Peter Kmec Najviac peňazí venoval vlani Hlasu-SD Branislav Becík , a to 20-tisíc eur. Je členom predsedníctva strany. V roku 2020 kandidoval do parlamentu za stranu Tomáša Druckera Dobrá voľba. Branislav Becík je synom bývalého ministra pôdohospodárstva Stanislava Becíka, ktorého za ministra nominovalo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) v roku 2008.Ministerstvo vnútra zaregistrovalo Hlas-SD v septembri 2020. Predtým počas leta prípravný výbor s aktivistami zbierali podpisy na jej vznik. Strana na webe tvrdí, že „do tejto chvíle“ sa na jej účet pripísalo viac ako 360-tisíc eur.