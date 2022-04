Leyenová: Nové sankcie EÚ proti Rusku sa zamerajú na banky a ropu

Nové sankcie, ktoré proti Rusku pripravuje Európska únia (EÚ), sa zamerajú na banky, predovšetkým na Sberbank, rovnako ako na ropu, uviedla šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.





"Naďalej sa pozeráme na bankový sektor, predovšetkým na Sberbank, na ktorú pripadá 37 % ruského bankového sektora," odpovedala Leyenová v rozhovore pre nemecký nedeľník Bild am Sonntag, na otázku týkajúcu sa pripravovaného šiesteho balíka sankcií. "A, samozrejme, ide aj o energetiku."EK podľa Leyenovej práve pripravuje "mechanizmy, aby do ďalšieho balíka sankcií mohla byť zahrnutá aj ropa". Hlavným cieľom je znížiť Putinove príjmy, z ktorých financuje vojnu na Ukrajine, zdôraznila šéfka EK. Takže EÚ nesmie pripustiť, aby na iných trhoch predával ropu, ktorá by inak smerovala do EÚ, za ešte vyššie ceny.Poprední predstavitelia EÚ už vyjadrili, že sú pripravení zakázať dovoz ruskej ropy. "Myslím si, že skôr či neskôr príde aj na opatrenia týkajúce sa ropy a dokonca aj plynu," uviedol predseda Európskej rady Charles Michel v Európskom parlamente po rozhodnutí o piatom balíku sankcií proti Rusku.