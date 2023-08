Ódor odmieta, že by zasahoval do práce policajtov. Vraj treba počkať a nie hystericky reagovať alebo fňukať

17.8.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Ľudovít Ódor nijakým spôsobom nezasahuje do práce policajtov, prokurátorov alebo súdov. Zdôraznil to v stanovisku k štvrtkovej policajnej akcii, pri ktorej boli podľa medializovaných informácií zadržaní príslušníci policajnej inšpekcie.Premiér zdôraznil, že orgány činné v trestnom konaní necháva robiť svoju robotu a odmieta akýkoľvek tlak z akejkoľvek strany na policajtov.„Mali by sme žiť v slušnej krajine, kde naozaj platí spravodlivosť pre každého. Dovtedy, kým nemáme kompletné informácie o tomto prípade, by sme nemali robiť unáhlené závery ani hystericky reagovať, ani fňukať na rôznych tlačových konferenciách," vyhlási Ódor s tým, že je dôležité zachovať si chladnú hlavu.„O prípade bude na tlačovej konferencii informovať policajný prezident a potom, keď aj ja získam dostatočné informácie, sa rozhodnem, do akej miery je potrebné zvolať Bezpečnostnú radu SR k tejto situácii," dodal premiér.