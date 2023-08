Rakúska exministerka Kneisslová kurz eura nerieši, plat v Rusku dostáva v rubľoch

Komplikácie s občianstvom

V Rusku sa jej páči











17.8.2023 (SITA.sk) - Bývalú rakúsku ministerku zahraničných vecí Karin Kneisslovú , ktorá je teraz profesorkou na ekonomickej fakulte Petrohradskej štátnej univerzity, kurz eura nezaujíma, pretože výplatu dostáva v rubľoch. Dôvodom tejto otázky novinárov bolo, že v auguste sa kurz eura voči ruskej mene dostal najvyššie od vlaňajšej jesene.„Od Petrohradskej štátnej univerzity dostávam plat v rubľoch. Týka sa ma to v menšom rozsahu, pretože už nemám žiadny vzťah k Európskej únii,“ povedala Kneisslová o kurze eura. Informuje o tom portál rbc.ru.Rakúska exministerka zahraničia však nemieni prijať ruské občianstvo, povedala pre Tass. Za nezmysel pritom označila návrhy na to, aby jej odňali rakúske občianstvo pre jej prejavy v Rusku, konštatuje Ria Novosti. Zároveň spresnila, že má len jedno občianstvo a nežiadala o druhé.Kneisslová bola šéfkou rakúskej diplomacie v rokoch 2017 až 2019 za vlády kancelára Sebastiana Kurza . Začiatkom minulého roka pre The Washington Post povedala, že z Rakúska odišla pre vyhrážky.Na jeseň na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku rakúska exministerka uviedla, že odcestovala do Libanonu a nie do Ruska, pretože lepšie pozná Libanon a hovorí po arabsky. Začiatkom augusta navštívila ruskú Riazanskú oblasť. Známe sa to stalo, keď sa objavila na miestnej slávnosti. „Páči sa mi tunajší život ... Nepotrebujem Maldivy alebo Seychely. Tu je lepšie,“ povedala vtedy Kneisslová.