Taraba tvrdí, že na Slovensku prebieha zúfalý politický puč hnutia PS a hovorí aj o „Čaputovej chlapcoch“

Čaputovej chlapci

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vyhradiť sa má aj Hlas a KDH

17.8.2023 (SITA.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Taraba tvrdí, že od rána prebieha na Slovensku „zúfalý" politický puč hnutia Progresívne Slovensko (PS). Na sociálnej sieti ďalej dodal, že predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor a prezidentka Zuzana Čaputová koordinujú akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) , ktorá sa snažila zatknúť vyšetrovateľov „manipulácií v trestných konaniach počas núdzového stavu“.„Títo aktéri už dostali názov Čaputovej chlapci, pretože ich verejne prikryla a teraz ich prikryl Ľudovít Ódor a odvolal svojho vlastného ministra vnútra (Ivana Šimka, pozn. SITA), ktorý tvrdil, že trestne stíhaní policajti by nemali byť vo funkciách štátu," uviedol Taraba. Podľa neho je cieľom Ódora a hlavy štátu dostať sa k vyšetrovaným spisom.„Povedzte mi, ako musia byť, buď presvedčení, že vedia na Slovensku zmanipulovať voľby, ak sa pustia do takejto akcie, ktorú kľudne môžeme nazvať krycím menom sabotáž, alebo ako musia byť zúfalí, že šesť týždňov pred voľbami robia Slovensku takúto medzinárodnú hanbu, že siahnu na lídrov najväčších bezpečnostných agentúr, ktoré sú kľúčové v spolupráci so zahraničím," uvažuje poslanec, ktorý aktuálne figuruje na kandidátke Slovenskej národnej strany pod číslom päť.Podľa Tarabu opäť založia zločineckú skupinu, v ktorej bude figurovať aj bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský či podnikateľ Peter Košč . „Tí, ktorí sú súčasťou tejto skupiny, by v budúcnosti mali dostať najvyššie štátne vyznamenanie, že sa dokázali postaviť tvárou tejto hydre, ktorá na Slovensku operuje," dodal poslanec.Taktiež je podľa neho načase, aby sa voči PS vyhradila strana Hlas - sociálna demokracia či Kresťanskodemokratické hnutie. „Keď nie preto, že presadzujú 72 rodov namiesto dvoch pohlaví, tak preto, že vidíme, čo za vládu PS vie realizovať, pretože dnes nám už vládnu,“ myslí si Taraba.