Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. mája 2026

Tri roky po Saganovi. Lukáš Kubiš sa dostal do top desiatky na pretekoch Grand Tour – VIDEO, FOTO


Tagy: Giro d´Italia slovenský cyklista Šprint top 10 Výsledok

Lukáš Kubiš šprintoval o víťazstvo v 18. etape na Giro d´Italia. Necelé tri roky čakala slovenská cyklistika na umiestnenie svojho pretekára v najlepšej desiatke niektorej z etáp na pretekoch Grand ...



Zdieľať
mygnier2 676x451 29.5.2026 (SITA.sk) - Lukáš Kubiš šprintoval o víťazstvo v 18. etape na Giro d´Italia.


Necelé tri roky čakala slovenská cyklistika na umiestnenie svojho pretekára v najlepšej desiatke niektorej z etáp na pretekoch Grand Tour.

Peter Sagan na svojej poslednej Tour de France v roku 2023 skončil ôsmy v 11. etape z Clermont-Ferrand do Moulins a aktuálne po takmer troch rokoch sa k nemu priblížil Lukáš Kubiš na Giro d´Italia.

Pripomeňme, že do exkluzívnej spoločnosti najväčších etapových pretekov, tzv. Grand Tour okrem Gira a Tour patrí aj Vuelta.

Top 10 prvýkrát


Na pretekoch Giro d´Italia sa Kubiš v 18. etape z Fai della Paganella do Pieve di Soligo (171km) dostal do záverečného šprintu vedúcej skupiny a obsadil 10. miesto. Až dosiaľ sa 26-ročný Kubiš (Unibet Rose Rockets) prakticky nedostal k výraznejšiemu výsledku na svojom premiérovom Giro d´Italia.



Až do štvrtkovej 18. etapy si pripísal najlepšie umiestnenie hneď na úvod pretekov, keď ešte na bulharskom území v 1. etape skončil na 68. priečke.

Čo miluje Lukáš?


"Miesto v najlepšej desiatke znie lepšie ako 10. miesto. Lukáš Kubiš je na Gire súčasťou šprintérskeho vlaku pre Dylana Groenewegena, ale dnešná etapa zostane spojená najmä s jeho menom. Niekoľko prudkých krátkych stúpaní, boj o pozíciu, šprint zo zredukovanej skupiny a čistý chaos v závere. To je druh pretekov, ktoré Lukáš miluje. A najmä keď má na sebe dres slovenského šampióna," napísal Kubišov tím vo svojom statuse na Instagrame.



"Super robota a zaslúžená desiatka! Lukáš bude tradične asi trochu sklamaný, ale toto je veľký krok v jeho kariére," objavilo sa v jednom z príspevkov pod fotografiou Kubiša na Instagrame.

Magnierov hetrik


Osemnásta etapa na Gire bola tak trochu pripomenutím vlaňajších pretekov Okolo Slovenska. Tam totiž o víťazstvo v každej z prvých štyroch etáp súperili Francúz Paul Magnier s Kubišom. Zatiaľ čo Slovák sa prvýkrát dostal do Top desiatky, Magnier ukázal opäť skvelú formu a po tretí raz sa sal víťazom etapy.

V závere silou svojich nôh šprintér tímu Soudal Quick-Step zdolal Talianov Edoarda Zambaniniho (Bahrain - Victorious) a Jonathana Milana (Lidl - Trek). Magnier vedie bodovaciu súťaž na Gire s náskokom 37 bodov pred Ekvádorčanom Jhonatanom Narváezom (UAE Team Emirates - XRG).

Nečakal víťazstvo


"Vôbec som to v tejto etape nečakal, to väčšiu radosť prežívam. Na prvom stúpaní som zaostal, ale moji kolegovia z tímu odviedli fantastickú robotu. Všetci ma obklopili v stúpaní, dotiahli ma dopredu a urobili z toho v závere víťazný šprint," uviedol Magnier podľa webu Cyclingnews.com.

V celkovom poradí 109. ročnika Giro d´Italia sa nič nezmenilo. Na čele je naďalej Dán Jonas Vingegaard pred Rakúšanom Felixom Gallom (+4:03 min) a Holanďanom Thymenom Arensmanom (4:27).

Celkový víťaz Gira z roku 2022 Austrálčan Jai Hindley je štvrtý s mankom rovných 5 minút. Kubišovi patrí 136. priečka s vyše štvorhodinovým odstupom (4:10:55) na dánskeho lídra.


Zdroj: SITA.sk - Tri roky po Saganovi. Lukáš Kubiš sa dostal do top desiatky na pretekoch Grand Tour – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Giro d´Italia slovenský cyklista Šprint top 10 Výsledok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poznáme predbežné zloženie skupín na MS v hokeji 2027. Proti komu budú hrať Slováci? – ANKETA, FOTO
<< predchádzajúci článok
Odplata Kanady za prehru v olympijskom finále, hrdinom nečakaný muž. Podľa veterána Tavaresa bol najlepší – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 