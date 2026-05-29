Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Tri roky po Saganovi. Lukáš Kubiš sa dostal do top desiatky na pretekoch Grand Tour – VIDEO, FOTO
Lukáš Kubiš šprintoval o víťazstvo v 18. etape na Giro d´Italia. Necelé tri roky čakala slovenská cyklistika na umiestnenie svojho pretekára v najlepšej desiatke niektorej z etáp na pretekoch Grand ...
29.5.2026 (SITA.sk) - Lukáš Kubiš šprintoval o víťazstvo v 18. etape na Giro d´Italia.
Necelé tri roky čakala slovenská cyklistika na umiestnenie svojho pretekára v najlepšej desiatke niektorej z etáp na pretekoch Grand Tour.
Peter Sagan na svojej poslednej Tour de France v roku 2023 skončil ôsmy v 11. etape z Clermont-Ferrand do Moulins a aktuálne po takmer troch rokoch sa k nemu priblížil Lukáš Kubiš na Giro d´Italia.
Pripomeňme, že do exkluzívnej spoločnosti najväčších etapových pretekov, tzv. Grand Tour okrem Gira a Tour patrí aj Vuelta.
Top 10 prvýkrát
Na pretekoch Giro d´Italia sa Kubiš v 18. etape z Fai della Paganella do Pieve di Soligo (171km) dostal do záverečného šprintu vedúcej skupiny a obsadil 10. miesto. Až dosiaľ sa 26-ročný Kubiš (Unibet Rose Rockets) prakticky nedostal k výraznejšiemu výsledku na svojom premiérovom Giro d´Italia.
Až do štvrtkovej 18. etapy si pripísal najlepšie umiestnenie hneď na úvod pretekov, keď ešte na bulharskom území v 1. etape skončil na 68. priečke.
Čo miluje Lukáš?
"Miesto v najlepšej desiatke znie lepšie ako 10. miesto. Lukáš Kubiš je na Gire súčasťou šprintérskeho vlaku pre Dylana Groenewegena, ale dnešná etapa zostane spojená najmä s jeho menom. Niekoľko prudkých krátkych stúpaní, boj o pozíciu, šprint zo zredukovanej skupiny a čistý chaos v závere. To je druh pretekov, ktoré Lukáš miluje. A najmä keď má na sebe dres slovenského šampióna," napísal Kubišov tím vo svojom statuse na Instagrame.
"Super robota a zaslúžená desiatka! Lukáš bude tradične asi trochu sklamaný, ale toto je veľký krok v jeho kariére," objavilo sa v jednom z príspevkov pod fotografiou Kubiša na Instagrame.
Magnierov hetrik
Osemnásta etapa na Gire bola tak trochu pripomenutím vlaňajších pretekov Okolo Slovenska. Tam totiž o víťazstvo v každej z prvých štyroch etáp súperili Francúz Paul Magnier s Kubišom. Zatiaľ čo Slovák sa prvýkrát dostal do Top desiatky, Magnier ukázal opäť skvelú formu a po tretí raz sa sal víťazom etapy.
V závere silou svojich nôh šprintér tímu Soudal Quick-Step zdolal Talianov Edoarda Zambaniniho (Bahrain - Victorious) a Jonathana Milana (Lidl - Trek). Magnier vedie bodovaciu súťaž na Gire s náskokom 37 bodov pred Ekvádorčanom Jhonatanom Narváezom (UAE Team Emirates - XRG).
Nečakal víťazstvo
"Vôbec som to v tejto etape nečakal, to väčšiu radosť prežívam. Na prvom stúpaní som zaostal, ale moji kolegovia z tímu odviedli fantastickú robotu. Všetci ma obklopili v stúpaní, dotiahli ma dopredu a urobili z toho v závere víťazný šprint," uviedol Magnier podľa webu Cyclingnews.com.
V celkovom poradí 109. ročnika Giro d´Italia sa nič nezmenilo. Na čele je naďalej Dán Jonas Vingegaard pred Rakúšanom Felixom Gallom (+4:03 min) a Holanďanom Thymenom Arensmanom (4:27).
Celkový víťaz Gira z roku 2022 Austrálčan Jai Hindley je štvrtý s mankom rovných 5 minút. Kubišovi patrí 136. priečka s vyše štvorhodinovým odstupom (4:10:55) na dánskeho lídra.
Zdroj: SITA.sk - Tri roky po Saganovi. Lukáš Kubiš sa dostal do top desiatky na pretekoch Grand Tour – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
