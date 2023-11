Odštartovala kampaň Zastavme násilie na ženách, potrvá do 10. decembra

Orange the World

25.11.2023 (SITA.sk) - V sobotu je Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách, a práve v tento deň začína kampaň Zastavme násilie na ženách 2023.Kampaň vyhlásilo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny a potrvá až do 10. decembra, a teda skončí v Deň ľudských práv.Centrum sa tak pridalo k celosvetovej iniciatíve Organizácie spojených národov proti rodovo podmienenému násiliu Orange the World.Ako KMC informovalo, tento ročník kampane je doposiaľ najväčší z hľadiska počtu spolupracujúcich organizácií, osobností a mimovládnych organizácií.OSN kampaň Orange the World, v preklade "zafarbime svet na oranžovo", organizuje každý rok.Ako KMC vysvetlilo oranžová farba je symbolom svetlejšej budúcnosti pre ženy, ktoré čelia násiliu a upozorňuje súčasne na to, že násilie na dievčatách a ženách je jedným z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv.„Slogan tohtoročnej kampane UN Women znie Investujme do prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách!.Slovensko sa pridáva k tejto globálnej kampani proti násiliu, ktorá vyzýva na urýchlené investície, ktoré pomôžu predchádzať a odstraňovať násilie páchané na ženách a dievčatách," priblížilo KMC s tým, že zastaviť násilie na ženách je možné len vtedy, keď organizácie poskytujúce špecializované služby ženám a ich deťom budú mať dostatočné a stabilné financovanie a keď si inštitúcie budú uvedomovať svoju kľúčovú úlohu pri prevencii rodovo podmieneného násilia a ochrany žien.Podľa centra je tiež kľúčové, aby polícia, prokuratúra, súdy, úrady práce a zdravotnícke zariadenia dokázali navzájom koordinovať svoje postupy.„Násilie voči dievčatám a ženám nie je impulzívne ani nekontrolované. Je to zámerné a účelové využívanie rôznej miery fyzickej, psychologickej, sexualizovanej a ekonomickej agresie pre presadenie vlastných predstáv a záujmov. Násilné osoby sú motivované popierať alebo minimalizovať svoje zneužívajúce správanie a okolie má tendenciu skôr veriť im“, uviedla vedúca manažérka KMC Barbora Burajová Tento rok KMC počas kampane úzko spolupracuje s veľvyslanectvom Holandska na Slovensku, Hekima, o.z. a kanceláriou prezidentky SR Zuzany Čaputovej Prezidentka navštívila v rámci kampane Obchodnú akadémiu na Nevädzovej ulici v Bratislave, kde diskutovala so študentmi o tom, ako sa brániť násiliu a kde hľadať informácie pre ochranu svojej dôstojnosti, života a zdravia.Ako informovalo KMC, vzdelávanie pre stredné školy o prevencii násilia v partnerských vzťahoch sa uskutoční na dvadsiatich stredných školách.V súvislosti s kampaňou bude v sobotu na oranžovo nasvietený Prezidentský palác aj ďalšie dominanty, ako napríklad vyhliadková bratislavská veža UFO, Slovenské národné divadlo a pridá sa aj Trnava s nasvietením radnice.KMC spolu s ministerstvom investícií spolupracuje aj na trojdňovej medzinárodnej konferencii Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie, ktorá sa uskutoční od 6.-8.decembra v Bratislave.V mestách Trnava, Nitra a Michalovce sa pre verejnosť uskutoční počas 16 dní aktivizmu mnoho podnetných podujatí pre verejnosť a mládež.KMC ďalej informovalo, že od roku 2017 do roku 2022 ženy čelili oproti mužom päťkrát vyššiemu riziku vraždy v intímnych partnerských vzťahoch.Zo žien, ktorým bolo ublížené na zdraví, každej piatej ublížil jej partner alebo bývalý partner, no za ublíženie na zdraví mužom bolo zodpovedných len jedno percento z ich partneriek alebo bývalých partneriek.Aj týranie blízkej či zverenej osoby bolo najmä o ženských obetiach, pričom ženy tvorili 86 percent obetí. Prevažnú väčšinu obetí znásilnení a sexuálneho násilia tvoria z 90 percent ženy, ktoré súčasne tvoria dve tretiny obetí závažného vyhrážania.KMC doplnilo, že verejnosť sa môže ku kampani pridať zdieľaním výzvy Zastavme násilie na ženách na sociálnych sieťach, či zdieľaním informácií o potrebách žien zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a rodinách.Všetky informácie o kampani a tiež o osobnostiach, inštitúciách a organizáciách, ktoré sú súčasťou kampane, sa dozviete na https://www.zastavmenasilie.gov.sk/.