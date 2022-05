Odvolanie Kováčika má stovky strán, bývalý špeciálny prokurátor je obvinený aj z prijatia úplatku

Úplatok 50-tisíc eur

Vyšetrovaný je na slobode

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vo štvrtok začal na verejnom zasadnutí prejednávať odvolanie neprávoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika Ako na začiatku uviedol predseda senátu, odvolanie proti minuloročnému rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) má okolo 450 strán, do čoho ešte nie sú započítané prílohy. Pre rozsiahlosť odvolania je verejné zasadnutie vytýčené aj na piatok (20. mája).Bývalý špeciálny prokurátor je podľa rozsudku ŠTS z 20. septembra 2021 vinný z podpory zločineckej skupiny takáčovcov a z toho, že prijal 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby.Kováčika súd uznal za vinného aj pre skutky, v rámci ktorých v apríli, respektíve v auguste 2020 odovzdal bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi informácie o vyšetrovaní prípadov vydierania podnikateľa Pavla Konkoľa a údajnej prípravy vraždy vyšetrovateľa Jána Čurillu Podľa sudkyne Pamely Záleskej spáchal Kováčik trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, zneužitia právomoci verejného činiteľa a ohrozenia dôvernej a utajovanej skutočnosti.Za to mu uložila trest 14 rokov väzenia v ústave s minimálnym stupňom stráženia a tiež trest prepadnutia majetku. Proti verdiktu podal obžalovaný odvolanie.Bývalý špeciálny prokurátor bol od svojho zadržania na jeseň 2020 stíhaný väzobne. Najvyšší súd SR ho však v marci tohto roku prepustil na slobodu s monitorovacím náramkom.