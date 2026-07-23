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23. júla 2026
Odvolaný ukrajinský minister obrany odmietol Zelenského ponuky, žiada návrat do funkcie
Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské ministerstvo obrany Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Mychajlo Fedorov tvrdí, že len minister obrany môže dokončiť reformu armády a boj proti korupcii. Jeho odvolanie vyvolalo protesty a politickú krízu v Kyjeve. Bývalý ukrajinský minister obrany
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23.7.2026 (SITA.sk) - Mychajlo Fedorov tvrdí, že len minister obrany môže dokončiť reformu armády a boj proti korupcii. Jeho odvolanie vyvolalo protesty a politickú krízu v Kyjeve.
Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov vo štvrtok odmietol ponuky prezidenta Volodymyra Zelenského na inú funkciu vo vláde.
Vyhlásil, že prijme iba návrat na post ministra obrany, z ktorého ho prezident minulý týždeň nečakane odvolal.
Fedorov uviedol, že iba minister obrany má právomoci potrebné na boj proti korupcii pri vojenských nákupoch, pokračovanie reformy armády či prípravu asymetrických operácií proti Rusku. „Neprijmem žiadnu inú funkciu než post ministra obrany,“ vyhlásil Fedorov.
„Žiadna iná pozícia nemá skutočné právomoci bojovať proti korupcii pri obstarávaní, dokončiť transformáciu armády, plánovať a vykonávať asymetrické operácie proti nepriateľovi ani vykoreniť kultúru klamstiev a beztrestnosti v systéme,“ dodal.
Odvolanie 35-ročného reformného ministra vyvolalo najväčšiu politickú krízu na Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. V celej krajine protestovali tisíce ľudí, ktorí žiadajú jeho návrat do funkcie.
Fedorov sa stal ministrom obrany v januári s cieľom modernizovať a digitalizovať ukrajinské ozbrojené sily. Po mesiacoch sporov s armádnym velením ho Zelenskyj odvolal.
Po vlne protestov prezident následne odvolal aj hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandra Syrského, ktorého nahradil reformne orientovaným Mychajlom Drapatým. Fedorovovi však jeho pôvodný post nevrátil.
Zdroj: SITA.sk - Odvolaný ukrajinský minister obrany odmietol Zelenského ponuky, žiada návrat do funkcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov vo štvrtok odmietol ponuky prezidenta Volodymyra Zelenského na inú funkciu vo vláde.
Vyhlásil, že prijme iba návrat na post ministra obrany, z ktorého ho prezident minulý týždeň nečakane odvolal.
Transformácia a boj proti korupcii
Fedorov uviedol, že iba minister obrany má právomoci potrebné na boj proti korupcii pri vojenských nákupoch, pokračovanie reformy armády či prípravu asymetrických operácií proti Rusku. „Neprijmem žiadnu inú funkciu než post ministra obrany,“ vyhlásil Fedorov.
„Žiadna iná pozícia nemá skutočné právomoci bojovať proti korupcii pri obstarávaní, dokončiť transformáciu armády, plánovať a vykonávať asymetrické operácie proti nepriateľovi ani vykoreniť kultúru klamstiev a beztrestnosti v systéme,“ dodal.
Najväčšia politická kríza
Odvolanie 35-ročného reformného ministra vyvolalo najväčšiu politickú krízu na Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. V celej krajine protestovali tisíce ľudí, ktorí žiadajú jeho návrat do funkcie.
Fedorov sa stal ministrom obrany v januári s cieľom modernizovať a digitalizovať ukrajinské ozbrojené sily. Po mesiacoch sporov s armádnym velením ho Zelenskyj odvolal.
Po vlne protestov prezident následne odvolal aj hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny Oleksandra Syrského, ktorého nahradil reformne orientovaným Mychajlom Drapatým. Fedorovovi však jeho pôvodný post nevrátil.
Zdroj: SITA.sk - Odvolaný ukrajinský minister obrany odmietol Zelenského ponuky, žiada návrat do funkcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské ministerstvo obrany Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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