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23. júla 2026

Trump pohrozil Iránu tvrdou vojenskou odvetou za ďalšie útoky Húsíov na lode


Tagy: Americký prezident Húsíovia iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe

Americký prezident označil jemenských povstalcov za zástupnú silu Teheránu. Útoky v Červenom mori vyhnali ceny ropy nahor. Americký prezident



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trump_12114 676x452 23.7.2026 (SITA.sk) - Americký prezident označil jemenských povstalcov za zástupnú silu Teheránu. Útoky v Červenom mori vyhnali ceny ropy nahor.


Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty budú považovať Irán za zodpovedný za ďalšie útoky jemenských povstalcov Húsíov na obchodné lode v Červenom mori.

Teheránu aj samotným Húsíom pohrozil „rozsiahlym vojenským trestom“, ak budú v útokoch pokračovať.

Rozsiahly vojenský trest


Trump reagoval po tom, ako Iránom podporovaní Húsíovia podnikli raketové a dronové útoky na ropné tankery v Červenom mori s cieľom presadiť blokádu Saudskej Arábie.

„Spojené štáty budú brať Irán na zodpovednosť, pretože Húsíovia sú jeho zástupnou silou. Irán aj samotní Húsíovia budú čeliť rozsiahlemu vojenskému trestu,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.

Americký prezident zároveň uviedol, že je z postupu Húsíov „veľmi sklamaný“, pretože po minuloročných amerických útokoch proti tejto skupine a počas februárovej vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom podľa neho postupovali „veľmi profesionálne a rozumne“.

Húsíovia sú aktívni


Húsíovia v stredu zasiahli saudskoarabskú loď v Červenom mori, čím otvorili ďalší front konfliktu na Blízkom východe a prispeli k prudkému rastu cien ropy.

Začiatkom týždňa zároveň oznámili útoky na dva saudskoarabské ropné tankery po vyhlásení blokády saudskoarabských prístavov.


Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Iránu tvrdou vojenskou odvetou za ďalšie útoky Húsíov na lode © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Húsíovia iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe
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