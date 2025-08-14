|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Mojmír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. augusta 2025
Odvolávanie Šaška sa nezačalo ani vo štvrtok, schôdzu opäť neotvorili – VIDEO
Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k odvolávaniu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (
Zdieľať
14.8.2025 (SITA.sk) - Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k odvolávaniu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa ani vo štvrtok nepodarilo na prvý pokus otvoriť, prezentovalo sa len 49 poslancov.
Aby sa vôbec začalo o odvolávaní v pléne rokovať, je potrebná prítomnosť najmenej 76 zákonodarcov. Druhý pokus o otvorenie schôdze bude o 10:10, povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Dva neúspešné pokusy o otvorenie schôdze boli už v stredu, na oboch sa prezentovalo 62 poslancov.
Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva podalo 41 opozičných poslancov, ako dôvod uviedli zmanipulovaný dvojmiliardový tender na záchranky. Podľa nich existujú podozrenia, že zabezpečenie zdravotnej služby pre obyvateľov SR sa pod vedením Kamila Šaška stalo predmetom politickej korupcie a obohacovania vybraných podnikateľských skupín.
„Minister svojou nečinnosťou a nekonaním, keď Národnej rade SR nepredložil včas legislatívne návrhy týkajúce sa reformy záchrannej služby, spôsobil časovú tieseň pri príprave výberového konania na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby," uviedli predkladatelia návrhu a doplnili, že náklady na poskytovanie tejto služby sa po šiestich rokoch podľa odhadov pohybujú na úrovni dvoch miliárd eur z verejného zdravotného poistenia.
„Napriek tomu, že prevádzkovateľom prvých štyroch ambulancií sa licencia končí už v auguste 2025, oznámenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby o začiatku výberového konania bolo zverejnené až 26. mája a lehota na podanie žiadosti bola do 27 júna. Výberové konanie bolo po celý čas utajené. Verejnosť nemala žiadne informácie o členoch výberovej komisie ani ich odbornej kvalifikácii," upozornila opozícia s tým, že nebol zverejnený ani Štatút komisie na vyhodnotenie žiadostí, ani Rokovací poriadok komisie. Tie boli zverejnené až 7. augusta, a to po niekoľkotýždňovom tlaku opozície a verejnosti.
Média ešte pred ukončením tendra na záchranky prišli s informáciou, že v sklade pri obci Vlkanová sú uskladnené nové sanitky. Spoločnosť Agel, ktorá avizovala záujem o prevádzkovanie ambulancií záchranných služieb, potvrdila, že zakúpila nové vozidlá, aby bola v prípade úspechu vo výberovom konaní pripravená poskytovať túto službu. Spoločnosť Agel tak objednávku zrealizovala ešte pred samotným vyhlásením výberového konania, keďže spoločnosť sama priznala, že čakacie lehoty na dodanie vozidiel sa pohybujú v mesiacoch.
„Natíska sa otázka: aký podnikateľský subjekt investuje milióny eur do nákupu majetku ešte predtým, než je známe, že bude úspešný vo verejnej súťaži a bude ho potrebovať?" uviedli navrhovatelia s tým, že podľa medializovaných informácií bola napokon spoločnosť Agel nadpriemerne úspešná a vo výberovom konaní získala 70 až 76 povolení pre svoje ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Ako opozícia ďalej upozornila, v sklade pri obci Vlkanová boli umiestnené aj vozidlá s polepom EMS. Ide o spoločnosť Emergency Medical Solutions, s.r.o., ktorá bola založená len 6. marca tohto roku. Podľa medializovaných informácií táto firma získala až 64 povolení.
Navrhovatelia súčasne zdôraznili, že konečným užívateľom EMS je Štefan Baumann, ktorého syn Oliver Baumann v roku 2022 daroval strane hlas 10 900 eur a kandidoval vo farbách Hlasu-SD v komunálnych voľbách. Opozícia skonštatovala, že je zrejmé, že tender na záchranky bol pripravený pre vopred určených uchádzačov s priamymi väzbami na stranu Hlas-SD. Zodpovednosť za zmanipulované výberové konanie tak podľa opozície nesie minister Šaško.
Zdroj: SITA.sk - Odvolávanie Šaška sa nezačalo ani vo štvrtok, schôdzu opäť neotvorili – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Aby sa vôbec začalo o odvolávaní v pléne rokovať, je potrebná prítomnosť najmenej 76 zákonodarcov. Druhý pokus o otvorenie schôdze bude o 10:10, povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Dva neúspešné pokusy o otvorenie schôdze boli už v stredu, na oboch sa prezentovalo 62 poslancov.
Dvojmiliardový tender na záchranky
Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva podalo 41 opozičných poslancov, ako dôvod uviedli zmanipulovaný dvojmiliardový tender na záchranky. Podľa nich existujú podozrenia, že zabezpečenie zdravotnej služby pre obyvateľov SR sa pod vedením Kamila Šaška stalo predmetom politickej korupcie a obohacovania vybraných podnikateľských skupín.
„Minister svojou nečinnosťou a nekonaním, keď Národnej rade SR nepredložil včas legislatívne návrhy týkajúce sa reformy záchrannej služby, spôsobil časovú tieseň pri príprave výberového konania na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby," uviedli predkladatelia návrhu a doplnili, že náklady na poskytovanie tejto služby sa po šiestich rokoch podľa odhadov pohybujú na úrovni dvoch miliárd eur z verejného zdravotného poistenia.
„Napriek tomu, že prevádzkovateľom prvých štyroch ambulancií sa licencia končí už v auguste 2025, oznámenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby o začiatku výberového konania bolo zverejnené až 26. mája a lehota na podanie žiadosti bola do 27 júna. Výberové konanie bolo po celý čas utajené. Verejnosť nemala žiadne informácie o členoch výberovej komisie ani ich odbornej kvalifikácii," upozornila opozícia s tým, že nebol zverejnený ani Štatút komisie na vyhodnotenie žiadostí, ani Rokovací poriadok komisie. Tie boli zverejnené až 7. augusta, a to po niekoľkotýždňovom tlaku opozície a verejnosti.
Spoločnosť Agel
Média ešte pred ukončením tendra na záchranky prišli s informáciou, že v sklade pri obci Vlkanová sú uskladnené nové sanitky. Spoločnosť Agel, ktorá avizovala záujem o prevádzkovanie ambulancií záchranných služieb, potvrdila, že zakúpila nové vozidlá, aby bola v prípade úspechu vo výberovom konaní pripravená poskytovať túto službu. Spoločnosť Agel tak objednávku zrealizovala ešte pred samotným vyhlásením výberového konania, keďže spoločnosť sama priznala, že čakacie lehoty na dodanie vozidiel sa pohybujú v mesiacoch.
„Natíska sa otázka: aký podnikateľský subjekt investuje milióny eur do nákupu majetku ešte predtým, než je známe, že bude úspešný vo verejnej súťaži a bude ho potrebovať?" uviedli navrhovatelia s tým, že podľa medializovaných informácií bola napokon spoločnosť Agel nadpriemerne úspešná a vo výberovom konaní získala 70 až 76 povolení pre svoje ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Podľa opozície zodpovednosť nesie Šaško
Ako opozícia ďalej upozornila, v sklade pri obci Vlkanová boli umiestnené aj vozidlá s polepom EMS. Ide o spoločnosť Emergency Medical Solutions, s.r.o., ktorá bola založená len 6. marca tohto roku. Podľa medializovaných informácií táto firma získala až 64 povolení.
Navrhovatelia súčasne zdôraznili, že konečným užívateľom EMS je Štefan Baumann, ktorého syn Oliver Baumann v roku 2022 daroval strane hlas 10 900 eur a kandidoval vo farbách Hlasu-SD v komunálnych voľbách. Opozícia skonštatovala, že je zrejmé, že tender na záchranky bol pripravený pre vopred určených uchádzačov s priamymi väzbami na stranu Hlas-SD. Zodpovednosť za zmanipulované výberové konanie tak podľa opozície nesie minister Šaško.
Zdroj: SITA.sk - Odvolávanie Šaška sa nezačalo ani vo štvrtok, schôdzu opäť neotvorili – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šimečka sa vrátil z Báčskeho Petrovca a hnevá sa na Fica, Blanára aj Šimkovičovú – FOTO
Šimečka sa vrátil z Báčskeho Petrovca a hnevá sa na Fica, Blanára aj Šimkovičovú – FOTO
<< predchádzajúci článok
V Petržalke horel byt na štvrtom poschodí, obyvateľov evakuovali – FOTO
V Petržalke horel byt na štvrtom poschodí, obyvateľov evakuovali – FOTO