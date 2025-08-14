Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Meniny má Mojmír
14. augusta 2025

V Petržalke horel byt na štvrtom poschodí, obyvateľov evakuovali – FOTO


Tagy: Bytový dom Požiar

V priestoroch jedného z bytov na 4. poschodí v bytovom dome na Medveďovej ulici v bratislavskej Petržalke došlo vo štvrtok ráno k požiaru a následne k silnému zadymeniu. Ako na sociálnej sieti Facebook informuje ...



531638978_1074030224924410_5958464599743991250_n e1755155135133 676x475 14.8.2025 (SITA.sk) - V priestoroch jedného z bytov na 4. poschodí v bytovom dome na Medveďovej ulici v bratislavskej Petržalke došlo vo štvrtok ráno k požiaru a následne k silnému zadymeniu. Ako na sociálnej sieti Facebook informuje polícia, hlásenie o požiari prijali krátko po 7.00 a na miesto boli ihneď vyslané viaceré hliadky. Obyvateľov evakuovali a nikto sa nezranil.


Zdroj: SITA.sk - V Petržalke horel byt na štvrtom poschodí, obyvateľov evakuovali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bytový dom Požiar
