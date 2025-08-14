|
Štvrtok 14.8.2025
Meniny má Mojmír
Denník - Správy
14. augusta 2025
V Petržalke horel byt na štvrtom poschodí, obyvateľov evakuovali – FOTO
V priestoroch jedného z bytov na 4. poschodí v bytovom dome na Medveďovej ulici v bratislavskej Petržalke došlo vo štvrtok ráno k požiaru a následne k silnému zadymeniu. Ako na sociálnej sieti Facebook informuje ...
14.8.2025 (SITA.sk) - V priestoroch jedného z bytov na 4. poschodí v bytovom dome na Medveďovej ulici v bratislavskej Petržalke došlo vo štvrtok ráno k požiaru a následne k silnému zadymeniu. Ako na sociálnej sieti Facebook informuje polícia, hlásenie o požiari prijali krátko po 7.00 a na miesto boli ihneď vyslané viaceré hliadky. Obyvateľov evakuovali a nikto sa nezranil.
Zdroj: SITA.sk - V Petržalke horel byt na štvrtom poschodí, obyvateľov evakuovali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
