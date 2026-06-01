Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Rusko zakázalo vývoz leteckého paliva po ukrajinských útokoch na rafinérie
Rusko zakáže vývoz leteckého paliva do 30. novembra. Ruská vláda zaviedla dočasný zákaz vývozu leteckého paliva. Referuje o tom web
1.6.2026 (SITA.sk) - Rusko zakáže vývoz leteckého paliva do 30. novembra.
Ruská vláda zaviedla dočasný zákaz vývozu leteckého paliva. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na vyhlásenie na webovej stránke ruskej vlády.
Obmedzenie bude platiť päť mesiacov, a to od 1. júna do 30. novembra 2026.
„Účelom prijatého rozhodnutia je zabezpečiť stabilnú situáciu na domácom trhu s palivami,“ uvádza sa v rozhodnutí ruskej vlády.
Zákaz sa vzťahuje na palivo vrátane paliva zakúpeného na burzách. Výnimkou sú zásielky leteckého paliva umiestnené do colného režimu pred nadobudnutím účinnosti uznesenia o dočasných obmedzeniach, dodávky v rámci medzivládnych dohôd, ako aj palivo v technologických kontajneroch používaných lietadlami počas trasy.
Ruská vláda nešpecifikovala, či za rozhodnutím stoja konkrétne okolnosti. Opatrenie však prichádza v čase, keď ruské rafinérie opakovane čelili útokom ukrajinských dronov a otázka stability dodávok palív patrí medzi sledované témy ruskej energetiky.
Zdroj: SITA.sk - Rusko zakázalo vývoz leteckého paliva po ukrajinských útokoch na rafinérie © SITA Všetky práva vyhradené.
