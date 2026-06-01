01. júna 2026

Rusko zakázalo vývoz leteckého paliva po ukrajinských útokoch na rafinérie


Ruská vláda zaviedla dočasný zákaz vývozu leteckého paliva. Referuje o tom web



1.6.2026 (SITA.sk) - Rusko zakáže vývoz leteckého paliva do 30. novembra.


Ruská vláda zaviedla dočasný zákaz vývozu leteckého paliva. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na vyhlásenie na webovej stránke ruskej vlády.

Obmedzenie bude platiť päť mesiacov, a to od 1. júna do 30. novembra 2026.

„Účelom prijatého rozhodnutia je zabezpečiť stabilnú situáciu na domácom trhu s palivami,“ uvádza sa v rozhodnutí ruskej vlády.

Zákaz sa vzťahuje na palivo vrátane paliva zakúpeného na burzách. Výnimkou sú zásielky leteckého paliva umiestnené do colného režimu pred nadobudnutím účinnosti uznesenia o dočasných obmedzeniach, dodávky v rámci medzivládnych dohôd, ako aj palivo v technologických kontajneroch používaných lietadlami počas trasy.

Ruská vláda nešpecifikovala, či za rozhodnutím stoja konkrétne okolnosti. Opatrenie však prichádza v čase, keď ruské rafinérie opakovane čelili útokom ukrajinských dronov a otázka stability dodávok palív patrí medzi sledované témy ruskej energetiky.



Zdroj: SITA.sk - Rusko zakázalo vývoz leteckého paliva po ukrajinských útokoch na rafinérie © SITA Všetky práva vyhradené.

