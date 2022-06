Oheň mieru pre Európsky festival mládeže EYOF poputuje po celom Slovensku, Barteková cíti veľkú hrdosť (foto)

Barteková cíti veľkú hrdosť

Špeciálna ceremónia

Pohyb je dôležitý

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Oheň mieru pre Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2022 po tom, ako ho v pondelok slávnostne zapálili v Ríme, dorazil v stredu na Slovensko do mesta pod Urpínom.Ako informujú organizátori festivalu v tlačovej správe, po 14-hodinovej ceste z metropoly Talianska a zároveň sídla Európskych olympijských výborov oheň na púť po Slovensku poslala bronzová olympijská medailistka v streľbe Danka Barteková „Cítim veľkú hrdosť, že sme mohli priviezť na Slovensko plameň, ktorý sa rozhorel neďaleko oltára Ara Pacis v Ríme a má potešiť deti a všetkých športových fanúšikov u nás. Pre mňa bola veľkým zážitkom aj samotná cesta domov s pochodňou,“ uviedla úspešná športová strelkyňa, ktorá je zároveň aj ambasádorkou EYOF.Oheň mieru do Banskej Bystrice priviezli okrem Bartekovej aj zástupkyňa športovcov, talentovaná volejbalistka Alexandra Fričová a zástupca dobrovoľníkov Tomáš Kubica.V stredu v Parku pod pamätníkom SNP oheň počas špeciálnej ceremónie pri príležitosti Olympijského dňa vyslali na púť do slovenských miest a obcí. Do dejiska podujatia opäť dorazí práve 24. júla 2022, keď sa oficiálne začne banskobystrický EYOF.„Európsky olympijský festival mládeže sa bude niesť v duchu olympijských hodnôt, ktorými sú fair play, priateľstvo, výnimočnosť a rešpekt, čo chceme deklarovať aj týmto podujatím na oslavu olympizmu a dňa detí,“ uviedol riaditeľ organizačného výboru EYOF Banská Bystrica 2022 Peter Hamaj „Čas do EYOF 2022 sa neúprosne kráti, preto sme sa rozhodli, že sa tohtoročný Medzinárodný deň detí bude niesť práve v športovom duchu. Pohyb je dôležitou súčasťou života,“ konštatoval primátor mesta a prezident organizačného výboru EYOF 2022 Ján Nosko EYOF Banská Bystrica 2022 sa uskutoční od 24. do 30. júla 2022. Na stredné Slovensko pricestuje takmer 3 000 priamych účastníkov zo 48 európskych krajín, ktorí budú súťažiť v desiatich športoch.