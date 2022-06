Slovenský pozemkový fondu predával lukratívnu pôdu súkromníkom pod cenu, štát tak pripravil o milióny eur

V ovocných sadoch chýbajú stromy

Prevod pozemkov na súkromníka

Nezmyselný cieľ projektu

SPF predával pod cenu

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský pozemkový fond (SPF) odhalil miliónové kšefty s pozemkami z roku 2018. V tom čase viedla fond už v súčastnosti obvinená Adriana Š. Podvodná schéma sa týkala vymysleného zámeru na založenie ovocných sadov na vytipovaných pozemkoch.Spoločným znakom predaných pozemkov je, že hraničia s územím určených na výstavbu. Dodnes však na pozemkoch nie je zasadený žiaden strom a na spise v archíve fondu je nalepená poznámka „súrne“. Informoval o tom Pavel Machava z oddelenia komunikácie SPF v tlačovej správe.„Naše protikorupčné oddelenie postupne odhaľuje prípady, ktoré potvrdzujú ako sa šafárilo s pôdou vo vlastníctve štátu v časoch vlád Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Nebojím sa povedať, že v SPF sa v tom čase robili s pozemkami miliónové kšefty, stačilo mať v mobile správne telefónne čísla na tých správnych ľudí. Zatiaľ čo bežní ľudia čakali na vybavenie žiadosti celé roky, vyvolení získavali lukratívne pozemky štátu v zrýchlenom konaní,“ uviedol generálny riaditeľ SPF Ján Marosz , ktorý odhalil schému podozrivých predajov pozemkov z majetku SPF.Podľa Marosza bola na SPF spustená zvláštna schéma prevodu pozemkov z vlastníctva štátu do súkromných rúk. Schéma fungovala podľa rovnakého scenára.Na začiatku bol predložený zámer založiť ovocný sad na vopred vybratých pozemkoch vo vlastníctve pozemkového fondu. Po predložení žiadosti fond stanovil mimoriadne nízku predajnú cenu, pripravil zmluvu a previedol pozemky na žiadateľa.Celý proces od podania žiadosti do podpisu zmluvy trval menej ako tri mesiace. Bežní žiadatelia však na vyjadrenia fondu čakali mesiace, iní aj roky.Podľa Marosza v roku 2020 pracovníci SPF skontrolovali 47 zmlúv o predaji pozemkov na založenie ovocných sadov. Z nich bolo založených 19 sadov, 25 sadov nebolo založených vôbec a dva boli založené čiastočne. V tomto roku SPF vykonáva opätovnú kontrolu naplnenia týchto zmlúv.„Na základe našich zistení sme presvedčení, že v týchto prípadoch došlo k podvodným prevodom štátnych pozemkov za podozrivo nízke ceny. Z toho dôvodu každý takýto prípad odovzdávame orgánom činným v trestnom konaní a zároveň robíme právne kroky na získanie týchto pozemkov späť do vlastníctva štátu z dôvodu nenaplnenia predmetu zmluvy zo strany nadobúdateľa pozemkov,“ uzavrel Marosz.Jedným z prípadov bol prevod pozemkov vo Vrbovom (okres Piešťany). Cieľom projektu bolo pestovanie orechov pre vlastnú potrebu na výmere viac ako 13 hektárov. Podľa SPF je absurdné to, že pri 75 stromoch na hektár by žiadateľ pestoval orechy pre vlastnú potrebu na tisícke stromov.Žiadosť bola podaná na kúpu šiestich parciel a aj keď dve parcely boli z predaja vylúčené, napriek tomu predal pozemkový fond záujemcovi päť parciel. Z toho jednu, o ktorú nežiadal, a to s odôvodnením, že túto parcelu fond nemôže samostatne využiť. SPF stanovil cenu v tom čase na 0,46 eura za meter štvorcový.Priemerná cena za meter štvorcový sa však pohybovala okolo jedného eura. „Pozemky, ktorých trhová hodnota bola v tom čase dva milióny eur, SPF predal za 62-tisíc eur. Navyše, do kúpnej zmluvy 'zabudol' vložiť akékoľvek ustanovenie, ktoré by zabezpečovalo právo SPF na navrátenie pozemku v prípade, ak kupujúci nedodrží dôvod uzavretia zmluvy, teda ak vôbec sad nezaloží," uvádza sa v tlačovej správe.