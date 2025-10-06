Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.10.2025
 Meniny má Natália
 Z domova

06. októbra 2025

Oheň pohltil potravinársku firmu v Jarovniciach, škody dosiahli 250-tisíc eur a jeden človek skončil v nemocnici


Tagy: prešovská krajská policajná hovorkyňa Trestné stíhanie všeobecné ohrozenie

Predbežnú škodu vo výške približne 250-tisíc eur spôsobil v piatok popoludní požiar vnútorných priestorov jednej z prevádzok na výrobu ...



6.10.2025 (SITA.sk) -



Predbežnú škodu vo výške približne 250-tisíc eur spôsobil v piatok popoludní požiar vnútorných priestorov jednej z prevádzok na výrobu a predaj potravín v obci Jarovnice (okres Sabinov). Podľa doterajších zistení požiar vznikol pravdepodobne vo výrobnej hale. Plamene zachvátili celú budovu, ktorá bola požiarom zničená, a obhorené bolo aj technologické zariadenie firmy.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, najvážnejším následkom požiaru je zranenie jedného muža, ktorý utrpel popáleniny. „Ďalších osem osôb, ktoré sa v čase požiaru nachádzali vo firme, bolo ohrozených na živote,“ uviedla Ligdayová. Polícia vedie v prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.







Zdroj: SITA.sk - Oheň pohltil potravinársku firmu v Jarovniciach, škody dosiahli 250-tisíc eur a jeden človek skončil v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.

