06. októbra 2025

NKÚ skontroluje na základe podnetu od Remišovej sociálne podniky, problémovými sú CHFBLife a ALAVAN


Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová informovala, že na základe jej podnetu



4o8a0546 676x451 6.10.2025 (SITA.sk) - Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová informovala, že na základe jej podnetu Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vykoná kontrolu sociálnych podnikov.


Podnet sa týka prípadu, keď ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uzavrelo zmluvu na 900 000 eur bez verejnej súťaže so sociálnym podnikom CHFBLife r.s.p., s. r. o., ktorý získal štatút sociálneho podniku len tri týždne po svojom vzniku, čo je neštandardné.

Remišová hovorí aj o finančnej podpore pre Hlas


Remišová upozornila na predraženie zákazky, kde ceny za niektoré práce vzrástli medziročne o stovky percent. Podobný postup minister Erik Tomáš zopakoval aj pri zákazke za 719 768 eur so sociálnym podnikom ALAVAN, ktorý mal nízke tržby a zákazku získal opäť bez súťaže.

Podpredseda ZA ĽUDÍ Ján Magušin kritizuje, že poctiví živnostníci a malí podnikatelia nemajú rovnaké podmienky ako tieto sociálne podniky, ktoré získavajú zákazky expresne a bez súťaže. Michal Šipoš z hnutia SLOVENSKO označil takéto praktiky za nemorálne, najmä v čase, keď vláda zavádza ďalšiu konsolidáciu.

Remišová zdôraznila, že zmeny predstavené ministrom Tomášom neriešia zásadné problémy so zneužívaním statusu sociálnych podnikov a predraženými zákazkami. Podľa nej niektoré sociálne podniky slúžia ako finančná podpora strany Hlas, pričom medzi sponzormi sú majitelia a zamestnanci týchto podnikov.

Reagoval aj minister Tomáš


Ako je už známe, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod súčasným vedením predstavilo výrazné sprísnenie pravidiel pre fungovanie sociálnych podnikov. Aktuálny systém funguje v praxi už od roku 2018, pričom drvivá väčšina sociálnych podnikov vznikla v rokoch 2020 až 2023, teda počas predchádzajúcich vlád, ktoré žiadnym spôsobom nezasiahli. Remišová a spol. nehorázne klamali o sociálnom podniku ALAVAN, s ktorým ministerstvo práce uzavrelo zmluvu na drobné stavebné práce. Tento sociálny podnik vznikol po päťmesačnom štandardnom procese, ktorý sa začal ešte za prechádzajúcej vlády v októbri 2023. Štyri mesiace trvala príprava v koordinačnom centre a potom o samotnej žiadosti rozhodlo v stanovenej zákonnej lehote do 30 dní. Lžou je aj informácia o priamom zadaní. Ponuka tohto sociálneho podniku bola vybraná ako najlacnejšia z piatich ponúk. A napokon sa ohradzujeme aj voči vyjadreniam o údajnom predražení zákazky. Ceny boli stanovené cez systém CENKROS a Remišová a spol. úmyselne a účelovo porovnali neporovnateľné položky. Ministerstvo je pripravené ceny transparentne preukázať," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v reakcii na zverejnené informácie.

Podľa slov ministra táto skupina opozičných politikov opäť nízkym spôsobom zaútočila na podnik, ktorý zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, pre ktorých je toto často jediná možnosť zamestnať sa.

Kto iný ako ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má ponúkať časť zákaziek pre odkázaných ľudí, a preto len pokračujeme v tejto dlhodobej zaužívanej praxi. Dokonca aj samotný zákon o verejnom obstarávaní vyžaduje, aby ministerstvá pri 6 % zákaziek zvažovali sociálny aspekt,"dodal minister Tomáš.


Zdroj: SITA.sk - NKÚ skontroluje na základe podnetu od Remišovej sociálne podniky, problémovými sú CHFBLife a ALAVAN © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Sociálny podnik
