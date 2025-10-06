|
Pondelok 6.10.2025
Meniny má Natália
Denník - Správy
06. októbra 2025
Medvedev: Drony sú pre Európanov pripomienkou nebezpečenstva vojny
Bývalý ruský prezident dodal, že podstatné - bez ohľadu na to, kto je za incidenty zodpovedný - je to, že európski občania okúsili, čo by vojna mohla znamenať pre európsky kontinent.
Zdieľať
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok vyhlásil, že stále nie je jasné, kto stojí za sériou narušení vzdušného priestoru dronmi vo viacerých európskych štátoch. Dodal však, že tieto incidenty slúžia pre Európanov ako „užitočná pripomienka“ nebezpečenstiev vojny.
Európske letiská boli v uplynulých týždňoch opakovane paralyzované práve z dôvodu preletov bezpilotných lietadiel v ich blízkosti. Niektorí predstavitelia z týchto incidentov obviňujú Moskvu.
Medvedev, ktorý je v súčasnosti podpredsedom ruskej Bezpečnostnej rady, odmietol tvrdenia, že nedávne incidenty s dronmi boli dielom Ruska alebo síl, ktoré s ním sympatizujú. „Ľudia, ktorí sympatizujú s našou krajinou, nebudú mrhať svojimi zdrojmi tým, že by vyšli z úkrytu. Naši 'agenti a špióni' čakajú na osobitný rozkaz,“ napísal Medvedev na platforme Telegram.
Bývalý ruský prezident dodal, že podstatné - bez ohľadu na to, kto je za incidenty zodpovedný - je to, že európski občania okúsili, čo by vojna mohla znamenať pre európsky kontinent. Zároveň obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza z podnecovania konfliktu z politických a finančných dôvodov.
„Hlavné je, že krátkozrakí Európania pocítili nebezpečenstvo vojny na vlastnej koži. Že sa boja a trasú ako tupé zvieratá v stáde vedené na porážku,“ povedal Medvedev s tým, že dúfa, že ľudia sa napokon obrátia proti Merzovi a Macronovi.
