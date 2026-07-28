|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Krištof
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. júla 2026
Oheň zničil i rodinný kemp pri Madride, mobilné domy sa v plameňoch doslova roztavili – FOTO
Tagy: Požiare v Španielsku
Jeden z najväčších lesných požiarov v histórii Španielska zničil kemp Pantano del Burguillo západne od Madridu a pripravil jeho majiteľov i obyvateľov o všetko. Na mieste, kde ešte pred niekoľkými ...
Zdieľať
28.7.2026 (SITA.sk) - Jeden z najväčších lesných požiarov v histórii Španielska zničil kemp Pantano del Burguillo západne od Madridu a pripravil jeho majiteľov i obyvateľov o všetko.
Na mieste, kde ešte pred niekoľkými dňami stáli karavany, mobilné domy a rekreačné chatky, zostali len popol, skrútené kovové konštrukcie a spálené stromy. Jeden z najväčších lesných požiarov v histórii Španielska zničil kemp Pantano del Burguillo západne od Madridu a pripravil jeho majiteľov i obyvateľov o všetko.
Šesťdesiatštyriročná Magaly Vargasová sa so slzami v očiach dívala na sivý popol, kde kedysi stál jej karavan. „Tu som bývala. Nezostalo z neho vôbec nič. Je to strašné. Strašné,“ povedala. Vargasová v kempe aj pracovala ako pracovníčka pre vzťahy s verejnosťou. Spolu s ďalšími viac ako 30 ľuďmi ju v piatok evakuovali, keď sa plamene priblížili k areálu na brehu vodnej nádrže Burguillo. Patrila medzi desaťtisíce ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy.
Majiteľka kempu María Ángeles Cañeteová ukazovala na spálené zvyšky mobilných domov, ktorých plastové steny sa v ohni úplne roztavili. „Toto bol dom. Toto bol mobilný dom,“ povedala 54-ročná žena. Spolu s manželom Manuelom Pascualom vlastnili dva kempy v okolí a oba požiar zničil. „Prišli sme o všetko. Nemáme nič,“ dodala so slzami v očiach.
Keď sa v piatok požiar priblížil, manželia utiekli na člne na vodnú nádrž. „Stromy vzbĺkli v plameňoch. Potom niečo vybuchlo a počuli sme explodovať plynové fľaše,“ spomínala Cañeteová. Po návrate našli celý areál zrovnaný so zemou. V popole zostali len rozbité taniere, hrnce a trosky budov.
Majiteľka priznala, že následky katastrofy ju naďalej prenasledujú. „V noci nespávam. Je to strašná spomienka. Je to to najhoršie, čo sa vám môže v živote stať - vidieť, ako vám podnik postupne horí a nikto nepríde pomôcť.“
Okolie kempu pokrývajú kilometre spálenej zeme, skál a borovíc. Mnohé domy a hospodárske budovy majú očerneté steny a okná, zo zeme stále stúpajú stĺpy sivého dymu a vo vzduchu sa drží silný zápach spáleniska. Na ceste nad nádržou ležalo mŕtve mláďa jeleňa so spálenou srsťou.
V neďalekom meste El Barraco po nočnom zásahu oddychovali vyčerpaní hasiči v zakúrených pracovných odevoch. V ďalších obciach regiónu Kastília a León sa medzičasom začali vracať obyvatelia, ktorých minulý týždeň evakuovali.
Štyridsaťosemročný dekoratér David Sánchez sa po dvoch nociach strávených u brata vrátil do obce Cebreros. Oblohu naďalej pokrýval biely dym a popol sadal na autá. Oheň mu zničil pozemok s olivovníkmi a pistáciami. „Teraz treba všetko upratať a znovu zasadiť. Je to, úprimne povedané, na nič situácia,“ skonštatoval. Dodal, že v údolí sa požiar opäť rozhorel a miestni sa snažili zastaviť jeho šírenie.
Jeho 20-ročný kolega Óscar Espinosa sa po evakuácii vrátil už nasledujúci deň a pomáhal pri vytváraní ochranných pásov v lese. „Je to peklo - všetko horí. Všetky naše kopce zhoreli. Všetka zeleň, ktorú sme tu mali, bola zničená,“ povedal.
O niekoľko desiatok kilometrov ďalej v historickom meste El Escorial sa väčší kemp po evakuácii približne 5-tisíc hostí opäť otvoril. Podľa prevádzkovateľa miestneho obchodu so suvenírmi Miguela Gila sa dovolenkári začínajú vracať. „Veľa ľudí volá, pretože v správach videli, že sme znovu otvorili. Veľmi sa chcú vrátiť a začať svoju dovolenku,“ uviedol.
Pre kemp Pantano del Burguillo však podobná nádej zatiaľ neexistuje. „Bol to krásny kemp. Rodinné miesto, kde sa ľudia cítili dobre počas celého roka. Chodili sem ľudia z rôznych krajín. Teraz už prísť nemôžu,“ zakončila Cañeteová.
Zdroj: SITA.sk - Oheň zničil i rodinný kemp pri Madride, mobilné domy sa v plameňoch doslova roztavili – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na mieste, kde ešte pred niekoľkými dňami stáli karavany, mobilné domy a rekreačné chatky, zostali len popol, skrútené kovové konštrukcie a spálené stromy. Jeden z najväčších lesných požiarov v histórii Španielska zničil kemp Pantano del Burguillo západne od Madridu a pripravil jeho majiteľov i obyvateľov o všetko.
Šesťdesiatštyriročná Magaly Vargasová sa so slzami v očiach dívala na sivý popol, kde kedysi stál jej karavan. „Tu som bývala. Nezostalo z neho vôbec nič. Je to strašné. Strašné,“ povedala. Vargasová v kempe aj pracovala ako pracovníčka pre vzťahy s verejnosťou. Spolu s ďalšími viac ako 30 ľuďmi ju v piatok evakuovali, keď sa plamene priblížili k areálu na brehu vodnej nádrže Burguillo. Patrila medzi desaťtisíce ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy.
Majiteľka kempu María Ángeles Cañeteová ukazovala na spálené zvyšky mobilných domov, ktorých plastové steny sa v ohni úplne roztavili. „Toto bol dom. Toto bol mobilný dom,“ povedala 54-ročná žena. Spolu s manželom Manuelom Pascualom vlastnili dva kempy v okolí a oba požiar zničil. „Prišli sme o všetko. Nemáme nič,“ dodala so slzami v očiach.
Areál zrovnaný so zemou
Keď sa v piatok požiar priblížil, manželia utiekli na člne na vodnú nádrž. „Stromy vzbĺkli v plameňoch. Potom niečo vybuchlo a počuli sme explodovať plynové fľaše,“ spomínala Cañeteová. Po návrate našli celý areál zrovnaný so zemou. V popole zostali len rozbité taniere, hrnce a trosky budov.
Majiteľka priznala, že následky katastrofy ju naďalej prenasledujú. „V noci nespávam. Je to strašná spomienka. Je to to najhoršie, čo sa vám môže v živote stať - vidieť, ako vám podnik postupne horí a nikto nepríde pomôcť.“
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/poziare-v-spanielsku-fotogaleria/">Požiare v Španielsku (fotogaléria)
Okolie kempu pokrývajú kilometre spálenej zeme, skál a borovíc. Mnohé domy a hospodárske budovy majú očerneté steny a okná, zo zeme stále stúpajú stĺpy sivého dymu a vo vzduchu sa drží silný zápach spáleniska. Na ceste nad nádržou ležalo mŕtve mláďa jeleňa so spálenou srsťou.
Zhorel i pozemok s olivovníkmi a pistáciami
V neďalekom meste El Barraco po nočnom zásahu oddychovali vyčerpaní hasiči v zakúrených pracovných odevoch. V ďalších obciach regiónu Kastília a León sa medzičasom začali vracať obyvatelia, ktorých minulý týždeň evakuovali.
Štyridsaťosemročný dekoratér David Sánchez sa po dvoch nociach strávených u brata vrátil do obce Cebreros. Oblohu naďalej pokrýval biely dym a popol sadal na autá. Oheň mu zničil pozemok s olivovníkmi a pistáciami. „Teraz treba všetko upratať a znovu zasadiť. Je to, úprimne povedané, na nič situácia,“ skonštatoval. Dodal, že v údolí sa požiar opäť rozhorel a miestni sa snažili zastaviť jeho šírenie.
Jeho 20-ročný kolega Óscar Espinosa sa po evakuácii vrátil už nasledujúci deň a pomáhal pri vytváraní ochranných pásov v lese. „Je to peklo - všetko horí. Všetky naše kopce zhoreli. Všetka zeleň, ktorú sme tu mali, bola zničená,“ povedal.
Ľudia sa chcú vrátiť
O niekoľko desiatok kilometrov ďalej v historickom meste El Escorial sa väčší kemp po evakuácii približne 5-tisíc hostí opäť otvoril. Podľa prevádzkovateľa miestneho obchodu so suvenírmi Miguela Gila sa dovolenkári začínajú vracať. „Veľa ľudí volá, pretože v správach videli, že sme znovu otvorili. Veľmi sa chcú vrátiť a začať svoju dovolenku,“ uviedol.
Pre kemp Pantano del Burguillo však podobná nádej zatiaľ neexistuje. „Bol to krásny kemp. Rodinné miesto, kde sa ľudia cítili dobre počas celého roka. Chodili sem ľudia z rôznych krajín. Teraz už prísť nemôžu,“ zakončila Cañeteová.
Zdroj: SITA.sk - Oheň zničil i rodinný kemp pri Madride, mobilné domy sa v plameňoch doslova roztavili – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Požiare v Španielsku
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelenskyj mieri do Bieleho domu na rokovania s Trumpom, očakáva sa nová podpora Ukrajiny
Zelenskyj mieri do Bieleho domu na rokovania s Trumpom, očakáva sa nová podpora Ukrajiny
<< predchádzajúci článok
Výpravca železničnej stanice ohrozil pod vplyvom drog vlak so 140 cestujúcimi
Výpravca železničnej stanice ohrozil pod vplyvom drog vlak so 140 cestujúcimi