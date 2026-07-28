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28. júla 2026

Zelenskyj mieri do Bieleho domu na rokovania s Trumpom, očakáva sa nová podpora Ukrajiny


Tagy: podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v utorok rokovať vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Cieľom návštevy je získať pokračujúcu podporu Spojených štátov pre Ukrajinu vo vojne s ...



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cyprus_eu_summit_4173_ 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v utorok rokovať vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Cieľom návštevy je získať pokračujúcu podporu Spojených štátov pre Ukrajinu vo vojne s Ruskom.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok zavíta do Bieleho domu, kde bude rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční v čase, keď diplomatické snahy Washingtonu o ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou zostávajú bez výrazného pokroku a obe strany zintenzívňujú vzájomné útoky na veľké vzdialenosti.

Podľa predstaviteľa Bieleho domu, ktorý minulý týždeň hovoril pre agentúru AFP, sa prezidenti stretnú vo Washingtone v utorok dopoludnia miestneho času. Zelenskyj pred odchodom uviedol, že sa pripravuje na rokovania s Trumpom a jeho tímom a verí, že Spojené štáty budú Ukrajinu naďalej podporovať a pomôžu dosiahnuť „dôstojný mier“.

Vzťahy medzi Zelenským a Trumpom boli dlhodobo napäté. Po návrate do Bieleho domu Trump obmedzil priame dodávky amerických zbraní Ukrajine a uprednostnil program PURL, prostredníctvom ktorého európske krajiny nakupujú americké zbrane a následne ich dodávajú Kyjevu. Spojené štáty však naďalej poskytujú Ukrajine spravodajské informácie a prístup k satelitnému systému Starlink.

Pri predchádzajúcom stretnutí vo Washingtone v októbri minulého roka sa Zelenskému nepodarilo presvedčiť Trumpa, aby Ukrajine poskytol riadené strely Tomahawk. Vo februári toho istého roka sa ich rokovanie v Oválnej pracovni zmenilo na ostrú slovnú výmenu, počas ktorej Trump obvinil ukrajinského prezidenta z nevďačnosti a z toho, že „hazarduje s treťou svetovou vojnou“. Počas ich posledného stretnutia v Turecku začiatkom júla však Trump Zelenského pochválil za „úžasnú prácu“ a oznámil zámer umožniť Ukrajine výrobu protivzdušných rakiet Patriot.

Pred cestou do Washingtonu sa Zelenskyj minulý týždeň stretol s Trumpovými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom, s ktorými rokoval o možnostiach oživenia diplomatického procesu. Predchádzajúce mediačné snahy Spojených štátov stroskotali najmä na nezhodách okolo ukrajinských území, na ktoré si robí nárok Rusko.

Návšteva sa uskutoční aj v čase pokračujúcej eskalácie bojov. Ruské úrady uviedli, že počas noci čelila Moskovská oblasť útoku viac ako 390 ukrajinských bezpilotných lietadiel, ktoré podľa miestnych predstaviteľov spôsobili škody na obytných budovách. Rusko zároveň pokračuje v rozsiahlych útokoch na Ukrajinu vrátane bombardovania prístavu Odesa a plavidiel využívajúcich tento prístav na vývoz poľnohospodárskych produktov.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj mieri do Bieleho domu na rokovania s Trumpom, očakáva sa nová podpora Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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