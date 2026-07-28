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Spoločnosti Schneider Electric a AMD novým referenčným návrhom urýchľujú budovanie infraštruktúry pre umelú inteligenciu


Tagy: Dátové centrá PR Schneider Electric Umelá inteligencia

Spoločnosť Schneider Electric a spoločnosť AMD predstavili prvý referenčný návrh riešenia pre AI dátové centrá. Spoločnosť Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, ...



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image schneider electric and amd release first helios platform reference design to accelerate ai factory deployment 676x355 28.7.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric a spoločnosť AMD predstavili prvý referenčný návrh riešenia pre AI dátové centrá.


Spoločnosť Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, a spoločnosť AMD predstavili prvý referenčný návrh riešenia pre AI dátové centrá, ktorý potvrdzuje spoločný cieľ oboch partnerov zjednodušiť a urýchliť budovanie AI infraštruktúry.

Nový referenčný návrh je založený na riešeniach Helios typu rackscale, procesoroch AMD Instinct™ MI455X a AMD EPYC™ šiestej generácie, sieťových kartách AMD Pensando™ Vulcano a otvorených softvérových ekosystémoch ROCm™. AMD Helios vyniká vo výpočtovej kapacite, šírke pásma prepojení, kapacite pamäte a integrácii na úrovni systému, čo zákazníkom umožňuje rýchlejšie spúšťať väčšie a zložitejšie výpočtové úlohy umelej inteligencie a zároveň optimalizovať spotrebu energie a efektívnosť.

Rastúce nároky aplikácií umelej inteligencie výrazne menia požiadavky na výkon, chladenie aj prevádzku dátových centier. Referenčné návrhy preto ponúkajú vopred overený postup, ako prepojiť napájanie, chladenie, IT infraštruktúru a softvér do spoľahlivého a škálovateľného riešenia. Prevádzkovateľom tak pomáhajú zjednodušiť a urýchliť plánovanie dátových centier pripravených na využívanie umelej inteligencie. Referenčný návrh AMD Helios pokrýva štyri hlavné oblasti: napájanie, chladenie, IT priestor a softvér na riadenie celého životného cyklu dátového centra.

Referenčný návrh urýchľuje nasadenie AMD Helios


Spolupráca prepája AI technológie spoločnosti AMD s riešeniami Schneider Electric pre napájanie, chladenie a digitálnu infraštruktúru. Výsledkom je ucelený prístup, ktorý zjednodušuje výstavbu nových AI dátových centier aj modernizáciu existujúcich zariadení s vysokými nárokmi na výkon. Referenčný návrh podporuje:

  • Modulárne prostredia s viacerými klastrami, ktoré ponúkajú AI klastre s IT kapacitou až 10,4 MW pri výstavbe nových centier

  • Pracovné zaťaženia umelej inteligencie s vysokou hustotou až do 246 kW na rack

  • Pokročilé kvapalinové chladenie pomocou technológie Motivair od spoločnosti Schneider Electric, založené na jednotkách CDU a hybridných vzduchovo-kvapalinových riešeniach, schopné odvádzať až 84 % tepla

  • Prístup k infraštruktúre zameraný na digitálne riešenia, ktorý zahŕňa:

  • Elektrický a tepelný návrh overený pomocou simulačných nástrojov ETAP a EcoStruxure™ IT Design CFD, ktoré umožňujú monitorovanie a analýzu v reálnom čase, prediktívnu údržbu riadenú umelou inteligenciou a optimalizáciu na úrovni systému v oblasti napájania, chladenia a IT

  • Integrované funkcie elektrického digitálneho dvojčaťa na modelovanie, analýzu a riadenie výkonu infraštruktúry

  • Podpora zo strany Unified Operations Center spoločnosti AVEVA pre monitorovanie v reálnom čase a prevádzkovú prehľadnosť

  • Nasadenie infraštruktúry napájania a chladenia, ktoré spĺňa požiadavky platformy AMD Helios na zníženie zložitosti integrácie a rizika nasadenia

  • Vyššia energetická účinnosť s možnosťou dosiahnuť hodnotu PUE až 1,12 pri plnom zaťažení


Referenčný návrh bol overený podľa noriem ANSI pre nasadenie v USA, pričom sa plánuje rozšírenie rámca tak, aby v budúcnosti podporoval normy IEC pre globálne implementácie.

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Zdroj: SITA.sk - Spoločnosti Schneider Electric a AMD novým referenčným návrhom urýchľujú budovanie infraštruktúry pre umelú inteligenciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dátové centrá PR Schneider Electric Umelá inteligencia
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