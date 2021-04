Okolo mojej cely sa potáca kostra, napísal Navaľnyj. Jeho lekárov nepustili do väzenskej nemocnice

Ruky modré od injekcií

Zdravie a život v ohrození

20.4.2021 (Webnoviny.sk) - Niekoľkým lekárom v utorok neumožnili navštíviť vo väzenskej nemocnici vodcu ruskej opozície Alexeja Navaľného Toho v nedeľu previezli z trestaneckej kolónie východne od Moskvy do zdravotníckeho zariadenia vo väzení vo Vladimíre po tom, ako jeho právnici a spolupracovníci vyhlásili, že sa jeho stav dramaticky zhoršil.Navaľnyj v príspevku na Instagrame popísal niekoľkohodinovú vyčerpávajúcu prehliadku pred prevozom a ironicky zhodnotil svoj stav: „Zasmiali by ste sa, keby ste ma teraz videli. Okolo mojej cely sa potáca kostra. Môžu ma použiť na strašenie detí, ktoré odmietajú jesť.“Právnik 44-ročného Navaľného Vadim Kobzev na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že jeho klient dostal od nedele iba jednu injekciu s glukózou.Dodal, že ďalších šesť pokusov o jej podanie zlyhalo, pretože pracovníci v zariadení neboli dostatočne kvalifikovaní na to, aby našli Navaľného žilu. „Jeho ruky sú od injekcií celé modré,“ povedal Kobzev.Navaľného preto chcela v utorok osobne navštíviť jeho osobná lekárka Anastasia Vasilievová a ďalší traja doktori, no po niekoľkých hodinách čakania pred bránami im napokon odopreli vstup.„Je to prejav neúcty a výsmechu lekárov,“ napísala na Twitteri Vasilievová s tým, že Navaľného „život a zdravie sú zjavne v ohrození“. Väzenská služba však v pondelňajšom vyhlásení popísala Navaľného stav ako „uspokojivý“.Navaľnyj, ktorý je najsilnejším protivníkom ruského prezidenta Vladimira Putina , drží od 31. marca hladovku na protest proti tomu, že predstavitelia väznice neumožnili návštevu jeho lekárom a neposkytli mu adekvátnu liečbu bolesti chrbta a necitlivosti nôh.Väzenská služba trvá na tom, že Navaľnyj dostal všetku potrebnú lekársku pomoc.