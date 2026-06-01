01. júna 2026

Okrem Messiho a C. Ronalda čakajú šieste MS aj mexického brankár Ochou


Guillermo Ochoa sa stane prvým brankárom s účasťou na šiestich futbalových svetových šampionátoch. Okrem Lionela Messiho a Cristiana Ronalda čakajú rekordné šieste futbalové majstrovstvá sveta aj ...



1.6.2026 (SITA.sk) - Guillermo Ochoa sa stane prvým brankárom s účasťou na šiestich futbalových svetových šampionátoch.


Okrem Lionela Messiho a Cristiana Ronalda čakajú rekordné šieste futbalové majstrovstvá sveta aj mexického brankára Guillerma Ochou. Štyridsaťročný rodák z Guadalajary, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v cyperskom AEL Limassol, nechýba v nominácii jedného zo spoluorganizátorov tohtoročného šampionátu.

Ochoa je súčasťou mexickej reprezentácie od MS 2006. Na prvých dvoch turnajoch sa do bránky nedostal, na ďalších troch si pripísal aj súťažné štarty. Je vedúcou postavou mexického výberu spolu s útočníkmi Raúlom Jiménezom a Santiagom Giménezom, ktorí pôsobia v anglickom Fulhame resp. talianskom AC Miláno.

V nominácii sa objavili aj španielsky rodák Álvaro Fidalgo a Kolumbijčan Julián Quiňones, ktorí sa stali kľúčovými hráčmi tímu 67-ročného kouča Javiera Aguirreho. Bude to pre neho už tretí svetový šampionát.

Pod Aguirrem nepostúpilo Mexiko zo základnej skupiny v rokoch 2002 a 2010. Tentoraz verí, že tím potiahne aspoň do štvrťfinále, podobne ako na domácich MS v rokoch 1970 a 1986.

V tíme je talentovaný Gilberto Mora a tento 17-ročný ofenzívny stredopoliar sa pripravuje na to, že sa stane najmladším hráčom reprezentujúcim Mexiko na majstrovstvách sveta.

Mexiko, ktoré je jedným z hostiteľov MS 2026 spolu s Kanadou a USA, absolvuje úvodný zápas na turnaji 11. júna proti Juhoafrickej republike, neskôr vyzve aj výbery Kórejskej republiky (18. júna) a Česka (24. júna).


