 24hod.sk    Šport

01. júna 2026

V Brisbane napriek protestom začali s výstavbou nového štadióna pre OH 2032


Štadión s kapacitou 63-tisíc divákov bude hostiť otvárací aj záverečný ceremoniál či súťaže v atletike. Mimo OH bude hlavným štadiónom pre kriket a športy austrálskeho futbalu.



1.6.2026 (SITA.sk) - Štadión s kapacitou 63-tisíc divákov bude hostiť otvárací aj záverečný ceremoniál či súťaže v atletike. Mimo OH bude hlavným štadiónom pre kriket a športy austrálskeho futbalu.


V Austrálii v pondelok začali s prácami na novom štadióne v Brisbane, ktorý bude centrálnym dejiskom olympijských hier v roku 2032. Nezastavilo to ani niekoľko dní protestov zo strany domorodých a environmentálnych skupín. Premiér štátu Queensland David Crisafulli symbolicky odkopal prvú hlinu na Victoria Parku, ktorý sa nachádza blízko centra mesta. Tento okamih označil za míľnik v odpočítavaní do začiatku športovej udalosti.

"Je to začiatok - máme plán na realizáciu hier v roku 2032 a aj po ich skončení, a dnes začíname s prácami. Oči sveta budú uprené na nás v roku 2032, ale ide aj o vytvorenie trvalých benefitov pre celý Queensland ďaleko za hranicami samotných hier. Victoria Park sa stane srdcom športu, kultúry a zelene v Brisbane, miestom, na ktoré môžu byť všetci obyvatelia Queenslandu hrdí,“ povedal pri stavaní oplotenia na mieste budúceho štadióna.

Štadión s kapacitou 63-tisíc divákov bude hostiť otvárací aj záverečný ceremoniál či súťaže v atletike. Mimo OH bude hlavným štadiónom pre kriket a športy austrálskeho futbalu.

Ide o súčasť infraštruktúrneho programu za 7,1 miliardy austrálskych dolárov (cca 4,37 miliardy eur), ktorý je financovaný spoločne austrálskou a štátnou vládou Queenslandu. Náklady na štadión predstavujú 3,6 miliardy AUD a projekt je kontroverzný kvôli obavám o stratu kultúrne a ekologicky významnej zelene v parku zapísanom v zozname národného dedičstva.

V posledných dňoch došlo k stovkám protestujúcich a niekoľkým zadržaniam. Skupina Save Victoria Park zdôrazňuje, že nie je proti OH, ale bojuje za ochranu miesta, ktoré má hlboký význam pre komunitu, klímu, kultúru, pôvodné obyvateľstvo a budúce generácie.

Na svojej webovej stránke uvádza: "Je to jedna z posledných zelených plôch v centre mesta, ktorá prináša život hustému a rýchlo sa rozvíjajúcemu mestu. Keď raz zmizne, už sa nevráti.“ Queenslandská vláda však tvrdí, že po dokončení projektu zostanú viac než dve tretiny Victoria Parku verejným zeleným priestorom.

Olympijské hry sú naplánované na 23. júl až 8. august 2032, nasledovať budú paralympijské hry od 24. augusta do 5. septembra.

Olympijské hry v roku 2028 sa budú konať v americkom Los Angeles.


Zdroj: SITA.sk - V Brisbane napriek protestom začali s výstavbou nového štadióna pre OH 2032 © SITA Všetky práva vyhradené.

