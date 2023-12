Právomoci ÚŠP sa vrátia krajským prokuratúram, vláda odobrila zmeny Trestného zákona

Úrad je vnímaný ako politický a svojvoľný

Rušenie Úradu nemá vplyv na postavenie prokurátorov

Premiestnení budú aj členovia Európskej prokuratúry

6.12.2023 (SITA.sk) - Právomoc nad vyšetrovaním trestnej činnosti patriacej do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu sa má vrátiť krajským prokuratúram a dohľad nad ich činnosťou Generálnej prokuratúre SR . Vyplýva to zo zmien Trestného zákona, ktoré v stredu s pripomienkami odobrila vláda.Krajské prokuratúry podľa stanoviska ministerstva spravodlivosti, ktoré návrhy zmien na rokovanie kabinetu predložilo, disponujú dostatočným, nestranným a odborne zdatným prokurátorským stavom. Vláda zároveň odsúhlasila, aby sa zmeny Trestného zákona, ktoré majú viesť k „humanizácii trestov", prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.„Názory občianskej spoločnosti na doterajšie takmer dvadsaťročné fungovanie Úradu špeciálnej prokuratúry sa významne líšia. Činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry v posledných rokoch vzbudila vo verejnosti nebývalý ohlas a neraz je časťou odbornej verejnosti vnímaná ako politická a nesúca prvky svojvôle," konštatoval rezort spravodlivosti.Zároveň zdôraznil, že rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry nemá vplyv na postavenie jeho prokurátorov, ktorí naďalej ostávajú prokurátormi Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a budú na výkon funkcie prokurátora pridelení na jej jednotlivé organizačné zložky. To platí aj pre asistentov prokurátorov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.Podľa schválenej právnej úpravy má Úrad špeciálnej prokuratúry odovzdať k 15. januáru 2024 spisy a ostatné písomnosti zapísané v registroch a evidenčných pomôckach vedených na ÚŠP generálnej prokuratúre v právoplatne skončených veciach alebo príslušnej krajskej prokuratúre v neskončených veciach. Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je podľa novej právnej úpravy príslušný krajský prokurátor a prokurátor krajskej prokuratúry.„Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je príslušný krajský prokurátor a prokurátor krajskej prokuratúry, v obvode ktorej bol trestný čin spáchaný. Ak miesto činu nemožno zistiť alebo bol čin spáchaný v cudzine, je príslušný krajský prokurátor a prokurátor krajskej prokuratúry, v obvode ktorej čin vyšiel najavo," uvádza sa v novele.Zrušenie ÚŠP podľa rezortu spravodlivosti ovplyvní aj prokurátorov Európskej prokuratúry pôsobiacich na Slovensku. Tí budú po novom pôsobiť na generálnej prokuratúre.