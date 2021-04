OĽaNO a Sme rodina si zrejme nevymenia post ministra práce, podľa Naďa je to nepravdepodobné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2021 (Webnoviny.sk) - Je veľmi nepravdepodobné, že by si hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sme rodina vymenili vo vláde post ministra práce . Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).„Tam je dôležité, aby sa pokročilo v rámci hnutia Sme rodina. Stále opakujem to isté. Milan Krajniak bol vynikajúci minister,“ dodal Naď.Post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny ostal po rekonštrukcii vlády neobsadený. Rezort dočasne riadi minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina).