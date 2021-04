Mišík: Od 19. apríla by sa na Slovensku mohli mierne uvoľniť opatrenia

Opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu by sa mohli od 19. apríla uvoľniť. Dôvodom je zlepšujúca sa pandemická situácia, a to konkrétne zníženie počtu hospitalizovaných v nemocniciach pod hranicu 3000 pacientov a tiež nižšie reprodukčné číslo. Krajina by tak od tohto dátumu mohla prejsť do bordovej fázy. V stredu to za prítomnosti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) oznámil pred rokovaním vlády šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.





"Situácia sa mierne zlepšuje, ale stále nemáme vyhraté," povedal minister zdravotníctva. Pripomenul, že od budúceho pondelka (12.4.) budú podľa COVID automatu v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania, už len dva okresy - Kysucké Nové Mesto a Poprad. V bordovej zóne bude 36 okresov a v červenej zóne ich bude 39. Okresy Nové Zámky a Zlaté Moravce sa od pondelka budú nachádzať v prvom stupni varovania. Celkovo ešte krajina zostane budúci týždeň v čiernej zóne.Lengvarský doplnil, že na umelej pľúcnej ventilácii je stále vysoký počet pacientov. Vo štvrtok (8.4.) zasadne konzílium odborníkov. To má rozhodovať o ďalšom spôsobe testovania a o nastavení opatrení. Zlepšujúcu sa situáciu pripisuje dodržiavaniu opatrení.Šéf IZA poukázal na okolité krajiny, ktoré zaznamenali taktiež zníženie počtu prípadov, stále však majú vysoký počet úmrtí. Myslí si, že treba počkať, či sa veľkonočné sviatky nepremietnu do počtu nových prípadov. Podľa analýz v krajine mierne vzrástla mobilita.Poklesol ale počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby, Mišík však poznamenal, že situácia sa v rámci regiónov líši. Ventilovaných je okolo 350 pacientov. Obsadenosť na týchto lôžkach je na úrovni 80 percent. V karanténe je stále menej zdravotníckych pracovníkov.Situáciu zlepšuje aj počet zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Do konca apríla by malo prísť ďalších 600.000 vakcín. Podľa Mišíka by na Slovensko malo prísť aj 26.000 jednodávkových vakcín od spoločnosti Johnson&Johnson. Viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska má už aj druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Stúpa aj počet zaočkovaných v domovoch sociálnych služieb. Aspoň jednu dávku vakcíny už dostalo 74 percent takýchto zariadení.