OĽaNO dáva na predvolebnú kampaň státisíce eur, Transparency zverejnilo ich účet za výlet do Cannes

Letenky a ubytovanie pre sedem ľudí

S výdavkami sa doťahujú na stranu Smer-SD

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) minulo na návštevu vily exministra dopravy a financií Jána Počiatka ( Smer-SD ) vo francúzskom Cannes 1650 eur. Pre Transparency International Slovensko (TIS) to potvrdilo hnutie s tým, že sumu uhradilo 7. februára firme MediaBrothers.Tú vlastní Kristián Čekovský, bývalý redaktor RTVS a dnes kandidát strany, ktorý tiež absolvoval cestu do Cannes. Video z cesty, ktoré hnutie zverejnilo koncom januára, má na sociálnej sieti 439-tisíc pozretí. Informovalo o tom Transparency na sociálnej sieti.„Vo faktúre sú letenky a ubytovanie pre sedem ľudí a prenájom minivanu. Podľa videa leteli kandidáti z Viedne do Nice, susedného mesta, spoločnosťou Wizzair. Aj dnes sa dá objednať letenka na nedeľu za 10 eur na osobu, celkovo to teda sedí a ten nápad s výletom sa evidentne bohato oplatil," uviedlo TIS.OĽaNO medzitým dáva násobne väčšie peniaze do reklamy na posledné dni kampane. Ako pokračuje TIS, z účtu hnutia odišlo včera 300-tisíc eur na televíznu a printovú reklamu a týždeň predtým 25-tisíc na video, ktoré sa hráva v kinách pred filmom Sviňa. Ten je o korupcii na Slovensku.V piatok si OĽaNO presunulo na volebný účet ďalších 250-tisíc. TIS predpokladá, že celkové výdavky hnutia na predvolebnú kampaň dosiahnu zhruba dva milióny eur. Vo veľkosti kampane sa tak zaradí za stranu Smer-SD.