OĽaNO má plnú podporu Občiansko-demokratickej platformy. Hlasovanie podľa Šudíka skončí rozdielom jedného hlasu

Má plnú podporu

Pád protikorupčnej vlády

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Občiansko-demokratická platforma v rámci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nebude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Pre agentúru SITA to povedal poslanec Národnej rady SR a člen platformy Tomáš Šudík. „Podporujeme vládu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a určite nebudeme hlasovať za populistický návrh predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka," uviedol poslanec.Šudík je presvedčený, že by to nič dobré pre Slovensko neprinieslo a v súčasnosti má vláda plnú podporu Občiansko-demokratickej platformy.Poslanec si zároveň myslí, že samotné hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde skončí rozdielom jedného, maximálne dvoch hlasov.„Pevne verím, že demokratickí poslanci v strane SaS majú dostatok zdravého rozumu a nepodporia pád protikorupčnej vlády," uviedol.Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala strana SaS spolu s Hlasom-SD. Ako dôvod uviedli, že vláda ohrozuje základy ústavnosti a dôvery v demokratický režim. Vyčítajú jej návrh rozpočtu na rok 2023, rezignovanie na boj proti korupcii či zvyšovanie napätia v spoločnosti.Mimoriadna schôdza parlamentu sa začne vo