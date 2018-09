SR vyšle policajtov do Macedónska aj do Srbska, avizovala D. Saková

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Viedeň 13. septembra (TASR) – Slovensko vyšle v tomto roku 60 policajtov do Macedónska a 40 policajtov do Srbska. Na ministerskej konferencii o bezpečnosti a migrácii v rakúskej Viedni to vo štvrtok avizovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Ďalších viac ako 100 policajtov slúži v misiách agentúry Frontex.povedala Saková. Vlani slúžilo v Srbsku 45 policajtov a v Macedónsku 110.Priblížila, že momentálne sa zaznamenáva znížený počet nelegálnych migrantov na hlavnej migračnej trase na západnom Balkáne vedúcej zo Srbska do Maďarska či Chorvátska. Zvýšenému tlaku má Európa čeliť na trase cez Albánsko, Čiernu Horu a Bosnu a Hercegovinu, ako aj zo Srbska do Bosny a Hercegoviny. V súvislosti s touto trasou sa podľa rezortu vnútra zaznamenáva stúpajúci trend nelegálnych prekročení grécko-macedónskych hraníc.Od roku 2014 vyslalo Slovensko do zahraničia viac ako 900 strážcov zákona. Na Slovensku je situácia stabilizovaná, deklarovala Saková.dodala. Išlo o 1254, respektíve 1251 ľudí.