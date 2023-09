Zelenskyj sľúbil oslobodenie okupovaných miest. Ukrajinci podľa jeho slov nenapádajú, ale oslobodzujú

24.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sľúbil, že dočasne okupované mestá Mariupoľ v Doneckej oblasti a Melitopoľ v Zaporižžskej oblasti budú oslobodené.Zelenskyj tak učinil prostredníctvom Telegramu, pričom pripomenul, že počas tohto víkendu si pripomína svoj sviatok až 17 ukrajinských miest.„Na každom človeku nám záleží. A každé mesto je pre nás dôležité. Hranica medzi Ukrajinou a Ruskom nie je len jasne viditeľnou štátnou hranicou na politickej mape, ale aj hranicou v dušiach ľudí. Ukrajinci neničia, ale obnovujú. Nenapádajú, ale oslobodzujú. Nepreberajú to, čo im nepatrí, ale berú späť to, čo je ich. Mariupoľ bude žiť na Ukrajine. Oslobodíme Melitopoľ. Každému z našich miest prajem rýchle víťazstvo! Robíme pre to všetko!“ poznamenal Zelenskyj.