Zdanenie regulovaných firiem sa zrejme čoskoro stane realitou, Matovič chce už o týždeň oznámiť podrobnosti

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Podrobnosti k zdaneniu firiem pôsobiacich v regulovaných odvetviach oznámi vláda budúci týždeň v stredu. Vo štvrtkovej relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres to povedal minister financií a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič Podľa neho pôjde o podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú na základe licencie na regulovanom trhu. Vládna koalícia by podľa neho mala naplniť ustanovenia Ústavy SR, ktorá Slovensko definuje ako prorodinný a sociálny štát.„SaS hovorí, že nesmieme zdaniť zdaniť extrémne bohaté firmy a nesmieme tieto peniaze posunúť rodinám ako pomoc v čase vysokej inflácie," povedal Matovič. Takýto záväzok však podľa neho neobsahuje koaličná zmluva, ani programové vyhlásenie vlády.„Aj zo strategických dôvodov, keďže jedna časť sa tam bude týkať subjektov, ktoré by sa mohli zariadiť a fakticky by tým okradli štátny rozpočet, tak detaily povieme až v stredu, keď predstavíme celý návrh na vláde," dodal.Zvyšok vládnej koalície chce finančnú pomoc rodinám financovať cez masívne zvyšovanie rôznych daní a aj nové dane zaviesť. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda strany Sloboda a Solidarita a minister hospodárstva Richard Sulík. „Sme zásadne proti, nové dane budeme vetovať, ak sa ústavným zákonom neschváli daňová brzda a ak výnos z novej dane nepôjde na zníženie inej dane alebo odvodu," povedal.Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) zvýšenie daní obhajuje.„V programovom vyhlásení máme, že nezvýšime daňovo-odvodové zaťaženie a v tomto prípade pre 90 percent občanov budeme dane znižovať a možno pre 70 až 100 firiem budeme dane zvyšovať," povedal. Podľa neho sa tak daňovo-odvodové zaťaženie nezvýši.„Ak tu existujú štátom regulované subjekty v regulovaných odvetviach, ktoré počas pandémie zarábajú násobne viac ako doposiaľ, považujem za logické, že minimálne časť z toho nadzisku použijeme na pomoc ľuďom," dodal Krajniak.mtNa pomoc ľudom v boji so zdražovaním vláda v tomto roku vynaloží 260 miliónov eur a v budúcom roku jednu miliardu eur. V tomto roku sa prídavok na dieťa jednorazovo zvýši zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Na tento účel vláda vynaloží 83 miliónov eur. Prídavok sa zvýši pre 661-tisíc rodičov, ktorí majú 1,1 milióna nezaopatrených detí.Vládna koalícia tiež plánuje zvýšiť prídavky na deti, daňový bonus, či zaviesť príspevok na služby pre deti. Zdroje na vyššiu finančnú pomoc rodinám chce vládna koalícia získať zvýšením daní pre približne 100 firiem.