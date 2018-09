PRIESKUM: Takmer polovica Slovákov uvažuje o odchode z terajšej práce

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 5. septembra (TASR) - Takmer polovica Slovákov (45,91 percenta) uvažuje o odchode zo svojho terajšieho zamestnania. Novú prácu si vôbec nehľadá 2,6 percenta zamestnancov. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu kandidátskych preferencií 2018, ktorý v prázdninových mesiacoch zrealizovala personálna agentúra Grafton Slovakia. Ukázal tiež, že každý piaty Slovák by využil možnosť práce v zahraničí preto, že chce žiť v inej krajine, a tiež to, že najdemotivujúcejším faktorom je zlý kolektív, najmotivujúcejším výška mzdy.Prieskum sa realizoval na vzorke 1095 respondentov. Z nich 67,53 percenta deklarovalo vysokoškolské vzdelanie.uviedla Jitka Součková zo spoločnosti Grafton.Zamestnanie chce do mesiaca zmeniť 18,87 percenta opýtaných. V priebehu pol roka by tento krok chcelo urobiť 42,59 percenta. Približne každý piaty Slovák by využil možnosť práce v zahraničí z dôvodu, že chce žiť v inej krajine. Ako jednu z motivácií to označilo 22,84 percenta opýtaných.vyplýva z prieskumu.Novú prácu si vôbec nehľadá 2,6 percenta ľudí, 33,74 percenta respondentov ju síce aktívne tiež nehľadá, ale prípadnú dobrú ponuku by prijali. Ďalších 33,74 percenta prácu hľadá intenzívne. Informácie o pracovnom trhu hľadajú respondenti v drvivej väčšine (98,61 percenta) na internete.Prieskum sa zaoberal aj otázkou demotivácie a motivácie ľudí. Vyplynulo z neho, že najdemotivujúcejším faktorom nie je nízka mzda, ale zlý kolektív.uvádza prieskum.Pre 77,29 percenta je najmotivujúcejším faktorom výška mzdy.vyplýva z prieskumu.