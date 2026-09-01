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01. septembra 2026
Senegalčan Ndiaye ide do Manchestru City, ale Brazílčan Richarlison zostáva v Tottenhame
Tagy: Premier League 2026/2027
Pôvodne mal Ndiaye ísť do Tottenhamu za Brazílčana Richarlisona, ale to sa nestalo. Klub Manchester City z anglickej futbalovej Premier League sa dohodol na príchode Senegalčana Ilimana Ndiayeho z Evertonu v ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Pôvodne mal Ndiaye ísť do Tottenhamu za Brazílčana Richarlisona, ale to sa nestalo.
Klub Manchester City z anglickej futbalovej Premier League sa dohodol na príchode Senegalčana Ilimana Ndiayeho z Evertonu v hodnote 65 miliónov libier, čo je v prepočte približne 75,9 milióna eur.
Dohoda o prestupe 26-ročného krídelníka sa skladá zo základnej sumy 60 miliónov plus ďalších piatich miliónov libier v špeciálnych dodatkoch.
Pôvodne mal Ndiaye ísť do Tottenhamu za Brazílčana Richarlisona. Ten sa však nedohodol na podmienkach so svojím bývalým klubom Evertonom, ktorý údajne predložil za juhoamerického útočníka ponuku 35 miliónov libier. V dôsledku toho Tottenham nemohol rátať s prestupom Ndiayeho.
V emotívnom vyhlásení na instagrame Richarlison uviedol:
"Po všetkom, čím som si prešiel v posledných rokoch, som sa rozhodol, že už nikdy nikto nebude rozhodovať o mojej budúcnosti za mňa. Môj zámer bol vrátiť sa tam, kde som bol veľmi šťastný, ale rokovania neprebiehali tak, ako som to chcel ja, ale ako si to želali niektorí ľudia. Už to tak nebude. Napriek všetkému chaosu mám zmluvu so Spurs a zostanem klubu k dispozícii.“
Tottenham teraz rokuje o podpise krídelníka Mykhaila Mudryka z FC Chelsea na sezónne hosťovanie. Prestup Ndiayeho do ManCity prichádza po tom, čo sa zdalo, že v pondelok stroskotal prestup útočníka Liverpoolu Codyho Gakpa za 80 miliónov libier.
City začalo rokovania s Liverpoolom o dohode o kúpe holandského reprezentanta, pričom The Reds boli ochotní predať Gakpa za predpokladu, že podpíšu náhradu.
Liverpool dokončil podpis francúzskeho útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain za sumu až 123 miliónov libier, ale chce ďalšieho ofenzívneho hráča, ak by Gakpo odišiel.
Klub z Anfieldu sa zameriaval na Yankubu Minteha z Brightonu a Ismailu Sarra z Crystal Palace, ale výška platu oboch hráčov sa ukázala ako problematická.
Zdroj: SITA.sk - Senegalčan Ndiaye ide do Manchestru City, ale Brazílčan Richarlison zostáva v Tottenhame © SITA Všetky práva vyhradené.
Klub Manchester City z anglickej futbalovej Premier League sa dohodol na príchode Senegalčana Ilimana Ndiayeho z Evertonu v hodnote 65 miliónov libier, čo je v prepočte približne 75,9 milióna eur.
Dohoda o prestupe 26-ročného krídelníka sa skladá zo základnej sumy 60 miliónov plus ďalších piatich miliónov libier v špeciálnych dodatkoch.
Nevyšlo to
Pôvodne mal Ndiaye ísť do Tottenhamu za Brazílčana Richarlisona. Ten sa však nedohodol na podmienkach so svojím bývalým klubom Evertonom, ktorý údajne predložil za juhoamerického útočníka ponuku 35 miliónov libier. V dôsledku toho Tottenham nemohol rátať s prestupom Ndiayeho.
Čo hovorí Richarlison?
V emotívnom vyhlásení na instagrame Richarlison uviedol:
"Po všetkom, čím som si prešiel v posledných rokoch, som sa rozhodol, že už nikdy nikto nebude rozhodovať o mojej budúcnosti za mňa. Môj zámer bol vrátiť sa tam, kde som bol veľmi šťastný, ale rokovania neprebiehali tak, ako som to chcel ja, ale ako si to želali niektorí ľudia. Už to tak nebude. Napriek všetkému chaosu mám zmluvu so Spurs a zostanem klubu k dispozícii.“
Chcú ešte Mudryka
Tottenham teraz rokuje o podpise krídelníka Mykhaila Mudryka z FC Chelsea na sezónne hosťovanie. Prestup Ndiayeho do ManCity prichádza po tom, čo sa zdalo, že v pondelok stroskotal prestup útočníka Liverpoolu Codyho Gakpa za 80 miliónov libier.
City začalo rokovania s Liverpoolom o dohode o kúpe holandského reprezentanta, pričom The Reds boli ochotní predať Gakpa za predpokladu, že podpíšu náhradu.
Barcola do Liverpoolu
Liverpool dokončil podpis francúzskeho útočníka Bradleyho Barcolu z Paríža Saint-Germain za sumu až 123 miliónov libier, ale chce ďalšieho ofenzívneho hráča, ak by Gakpo odišiel.
Klub z Anfieldu sa zameriaval na Yankubu Minteha z Brightonu a Ismailu Sarra z Crystal Palace, ale výška platu oboch hráčov sa ukázala ako problematická.
Zdroj: SITA.sk - Senegalčan Ndiaye ide do Manchestru City, ale Brazílčan Richarlison zostáva v Tottenhame © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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