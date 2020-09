Sagan po nebezpečnej jazde v záverečnom špurte skončil nakoniec na poslednom mieste

V etape tak oficiálne obsadil 85. miesto.

Sagan sa do Van Aerta oprel hlavou aj ramenom. „Prepáčte, ale bol to nehorázne nebezpečný krok od Petra Sagana,“ napísal na twitter bývalý prezident UCI Brian Cookson.

„Viete, v závere, sme naozaj pohltení situáciou a ide o etapu Tour de France,“ povedal víťaz záverečného špurtu Caleb Ewan v prvej televíznej reakcii.

„Nie vždy myslíte na bezpečnosť, myslíte iba na to, ako skončiť prvý. Som si istý, že Peter nechcel spôsobiť žiadnu ujmu. Okej, v televízii to vyzerá celkom zle a možno to nemusel spraviť, ale som si istý, že tým nechcel nikomu ublížiť.“

Priebežne prvý v súboji o zelený dres Sam Bennett sa tak z pôvodného tretieho miesta v špurte posunul na druhé a výrazne navýšil náskok na Sagana v bodovacej súťaži. Ten naňho z druhého miesta stráca už 68 bodov. Bennett si polepšil a dokopy získal 243 bodov, na tretie miesto sa posunul domáci Bryan Coquard (157 b).

Van Aert Saganovi po prejazde cieľom vyčítal jeho konanie, ukázal mu prostredník a podľa informácií miestnych médií sa ihneď obrátil na komisárov. Tí rozhodli, že sa trojnásobný majster sveta v špurte správal nedovolene a preradili ho na posledné miesto skupiny, ktorá prišla do cieľa v rovnakom čase.

Rozhodcovia navyše Saganovi odpočítali 30 bodov, ktoré by získal za druhé miesto, plus štvrtinu z bodov víťaza (zaokrúhlene 13). Keďže 13 bodov získal aj v šprintérskej prémii, znamená to, že má rovnako bodov ako pred etapou – 175.

Podľa portálu cyclingnews.com potrestali Sagana podľa sekcie 5.1 pravidiel UCI. Tá hovorí, že „odchýlka od zvolenej dráhy, ktorá prekáža, alebo ohrozuje iného pretekára, či nepredvídateľný špurt (vrátane potiahnutia za dres či za sedlo, zastrašovanie alebo ohrozenie úderom hlavou, kolenom, lakťom, ramenom, rukou atď), bude potrestaný pokutou 500 švajčiarskych frankov, odobratím 25% bodov, ktoré získal víťaz etapy, a preradenie na posledné miesto pretekárovej skupiny“.

Prvé miesto v celkovom poradí si udržal Primož Roglič z Jumbo-Visma.

Sagana vylúčili z Tour v roku 2017 po incidente s Britom Markom Cavendishom v záverečnom špurte 4. etapy, no Medzinárodná cyklistická únia (UCI) v decembri oznámila, že išlo o nešťastnú a neúmyselnú udalosť.