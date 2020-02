Škriniarov Inter otočil milánske derby s AC, súboj Slovákov pre Vavra a Lobotka striedal už v polčase (video)

Škriniar odohral celý zápas

Conte nechce hovoriť o Scudette

Serie A 2019/2020 - 23. kolo



nedeľa



10.2.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Interu Miláno zvládli aj druhé tohtosezónne Derby della Madonnina. Po septembrovej výhre nad mestským rivalom AC 2:0 uspeli aj vo februárovom meraní síl, keď triumfovali 4:2. Nerazzurri po úvodnom dejstve prehrávali dvojgólovým rozdielom, ale po prestávke otočili skóre vo svoj prospech.Konečnú podobu výsledku dal belgický útočník Romelu Lukaku, ktorý je so 17 gólmi tretím najlepším strelcom Serie A. Po zápase vyzdvihol najmä psychickú odolnosť mužstva, ktoré sa ziskom troch bodov dostalo na prvé miesto tabuľky."V prvom polčase hrali veľmi dobre a nechali sme im veľa priestoru. Po prestávke sme však zlepšili, dokonali obrat a tešíme sa, že sme vyhrali. Myslím si, že každý videl mentálnu silu nášho tímu, nikdy sa nevzdávame a vždy ideme za víťazstvom. Mojim jediným cieľom je pomôcť tímu, aby dosahoval výsledky. Chcem sa poďakovať fanúšikom, spoluhráčom, trénerovi Contemu a celému realizačnému tímu za ich podporu," uviedol Lukaku na klubovom webe.V Derby della Madonnina sa nestáva príliš často, že by jedno z mužstiev zvíťazilo napriek tomu, že prehrávalo rozdielom dvoch gólov. AC Miláno sa to zatiaľ naposledy podarilo v roku 2004, Interu dokonca prvýkrát od roku 1949.Už tradične odohral v drese Nerazzurri celý zápas slovenský reprezentant Milan Škriniar, pričom autorom víťazného gólu bol jeho kolega z defenzívy Stefan de Vrij."Som šťastný, že sme vyhrali, ale vieme, že stále je priestor na zlepšenie. Našťastie sme po prestávke strelili dva rýchle góly a otočili zápas. Boli to úžasné, jedinečné pocity a spomienky, ktoré budú večné," povedal de Vrij, ktorý strelil štvrtý gól v službách Interu.Inter Miláno vedie tabuľku iba o skóre pred druhým Juventusom . Doteraz posledný titul získal pred desiatimi rokmi a podľa Antonia Conteho má k nemu stále ďaleko. "Je veľmi skoro hovoriť o Scudette, stále je to iba sen. Čaká nás náročné obdobie a až po niekoľkých zápasoch budeme môcť zvážiť naše ciele v porovnaní s minulou sezónou. Vyžaduje si to čas a trpezlivosť, pretože výsledky neprídu zo dňa na deň. V každom prípade, chlapci dnes ukázali veľkú silu a schopnosti," povedal tréner milánskeho Interu.Hviezda milánskeho AC Zlatan Ibrahimovič dosiahol v zápase bilanciu 1+1, ale po zápase bol evidentne sklamaný. "Ukázal sa nedostatok skúsenosti. Keď vyhrávate 2:0, musíte kontrolovať zápas. Dostali sme rýchle dva góly na začiatku druhého polčasu a od tohto momentu sme stratili sebavedomie a spravili sme veľa chýb. Musíme si zobrať pozitíva z prvého polčasu a rozanalyzovať to, čo bolo zlé. Ďalší zápas je už vo štvrtok, takže máme šancu byť lepší ako dnes," vyjadril sa švédsky kanonier v rozhovore pre klubový web.23. Bonifazi - 65. Caputo (z pok. kopu), 90. Boga* Lukáš Haraslín (Sassuolo) sedel na lavičke náhradníkov81. Bisoli - 90.+ De Paul* Nikolas Špalek (Brescia) hral do 59. min43. Pandev48. Milik, 90. Callejón - 29. a 61. Lapadula, 82. Mancosu* Stanislav Lobotka (Neapol) odohral prvý polčas41. Caicedo* Juraj Kucka (Parma) odohral celý duel a v 35. dostal žltú kartu* Denis Vavro (Lazio) sedel na lavičke náhradníkov51. Brozovič, 54. Vecino, 70. De Vrij, 90.+ Lukaku - 40. Rebič, 45.+ Ibrahimovič* Milan Škriniar (Inter) odohral celý duel a v 55. min dostal ŽK