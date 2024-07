Slovenský olympijský dom navštívilo takmer štyritisíc ľudí, Pellegrini privítal monacké knieža a prišla aj Moravcová

Nad očakávania

Kultúrny zážitok

30.7.2024 (SITA.sk) - Slovenský olympijský dom v nedeľu 28. júla navštívilo takmer štyritisíc ľudí. Informovala o tom organizácia Slovakia Travel . Priestory slovenského olympijského domu Maison Slovaque navštívila aj plavecká osobnosť Martina Moravcová a prezident Peter Pellegrini v ňom privítal monacké knieža Alberta II.Slovakia Travel pripomína, že Slovenský olympijský dom Maison Slovaque otvoril svoje brány verejnosti v sobotu 27. júla popoludní. Prvý deň ho navštívilo približne 1 700 ľudí.„Nedeľa prekročila naše očakávania. Slovenský olympijský dom navštívilo takmer štyritisíc ľudí. Je to úspech, pretože aj priestory domu dôstojne reprezentujú na olympijských hrách v Paríži našu krajinu,“ povedala generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.Organizácia informovala, že prístup do slovenského olympijského domu má po prvý raz na olympijských hrách aj verejnosť. Návštevníkom stačí, aby sa zaregistrovali na www.house.olympic.sk., pričom dom je otvorený od 10:00 do 23:00.„Návštevníci slovenského olympijského domu si pochvaľujú aj slovenské špeciality. Ak prídu do Domu zahraniční návštevníci, mnohí už majú nacvičenú výslovnosť našej tradičnej národnej špeciality a vedia, ako si jedlo vypýtať,“ doplnila Magátová a pokračovala, že druhým najobľúbenejším jedlom počas prvých dní bola morčacia roláda s tekvicovým pyré.„O menu pre návštevníkov sa stará tím štyroch šéfkuchárov v zložení Vladimír Morochovič, Marián Harciník, Norbert Slivka a Jaroslav Hladík a tiež dobrovoľníci. Všetci do tejto chvíle zožali pochvalné reakcie," podotkla organizácia Slovakia Travel a informovala aj o možnosti kultúrneho zážitku. V parížskom kostole svätej Magdalény totiž vystúpi slovenská sopranistka Adriana Kučerová a klavirista Róbert Pechanec. Vystúpenie bude 6. augusta o 13:00.