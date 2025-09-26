|
Piatok 26.9.2025
|Denník - Správy
Strašenie treťou svetovou vojnou nahráva Putinovi. Je to ruský naratív útočiaci na najväčšie obavy Európanov, tvrdí odborníčka na obranu
Informácie o plánovanom útoku Ruska na Poľsko nie je podľa odborníčky na obranu možné podceniť, keďže Rusko už teraz testuje odolnosť krajín EÚ a
26.9.2025 (SITA.sk) - Informácie o plánovanom útoku Ruska na Poľsko nie je podľa odborníčky na obranu možné podceniť, keďže Rusko už teraz testuje odolnosť krajín EÚ a NATO. Pre agentúru SITA to uviedla odborníčka na obranu a bezpečnosť Monika Podhorány Masariková (Demokrati). Ako pripomenula, za posledné mesiace je zadokumentovaných množstvo prípadov, ako napríklad rušenie vzdušného priestoru Estónska stíhačkami, porušovanie pravidiel v Baltickom mori či rušenie GPS signálu.
„Tieto prípady nie sú náhodné, Rusko testuje reakciu spojencov a diery v bezpečnostnom systéme. V prípade Slovenska by sme mohli hovoriť o kybernetických útokoch na školy, ktoré má podľa českých spravodajských služieb na svedomí Rusko," uviedla Podhorány Masariková.
Podľa nej je v prípadoch, aký nastal v Poľsku, dôležité postupovať v rámci Aliancie jednotne. V prípade, že reakcia Aliancie nebude jednoznačná a rýchla, Rusko podľa odborníčky na obranu nebude dostatočne odstrašené pokúsiť sa o niečo také, ako je útok na Poľsko. Medializované informácie hovoria o tom, že Moskva plánuje ešte pred Vianocami útok na Poľsko v „sivej zóne“. S informáciou mal prísť vysokopostavený ruský vojenský zdroj. Ak sú tieto informácie pravdivé, postup NATO, prípadne aktivácia článku 5 by záviseli od konkrétneho prípadu.
„Akákoľvek slabá reakcia by len agresora motivovala útok opakovať alebo realizovať vo väčšom rozsahu," myslí si odborníčka na obranu. V mediálnom priestore sa objavili aj úvahy o tom, že by útok na Poľsko mohol byť začiatkom tretej svetovej vojny. Strašenie treťou svetovou vojnou však podľa Podhorány Masarikovej nie je namieste.
„Pretože práve to nahráva Vladimirovi Putinovi, ktorý útočí na najsilnejšie obavy mnohých Európanov, vrátane množstva Sloveniek a Slovákov. Práve to je ruský naratív, ktorý oslabuje vôľu krajín v Európe pomáhať Ukrajine," dodala.
Odborníčka na bezpečnosť za stranu Demokrati sa ďalej vyjadrila aj k prvotnému vylúčeniu Slovenska z diskusie o budovaní múru proti dronom. Podľa jej slov sa to nedá interpretovať inak, ako odpoveď na zahraničnú politiku slovenskej vlády.
„Stačí sa pozrieť na mapu, všetky krajiny EÚ, ktoré ležia na línii dotyku s konfliktom, a ktoré majú jasnú prozápadnú politiku, oslovené boli. Slovensko až dodatočne," upozornila Podhorány Masariková, podľa ktorej sú obavy EÚ z prezradenia informácií a ohrozenia úspechu projektu namieste.
Takéto tvrdenia však minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a rovnako štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher považujú za výmysel opozície a médií. Melicher vyjadrenia o tom, že by Slovensko vynášalo informácie Rusku označil za „kolosálne bludy, lži a hoaxy“. Minister obrany ubezpečil, že Slovensko nie je izolované a že nikto nikoho nevylúčil.
Podhorány Masariková však upozornila, že toto nie je prvý prípad a že zo zákulisia sa už dávnejšie spomína neochota spojencov zdieľať citlivé informácie so Slovenskom.
„Práve pre riziko, že skončia v nesprávnych rukách,“ dodala s tým, že z krátkodobého hľadiska by vylúčenie Slovenska z tohto projektu malo za dôsledok ohrozenie bezpečnosti Slovenska a násobne vyššie nároky na zabezpečenie si podobného stupňa ochrany svojpomocne. Súčasne kritizuje, že minister obrany projekt už vopred odsúdil na neúspech, namiesto toho, aby prejavil ochotu byť jeho súčasťou a v prípade pochybností formovať diskusiu.
„Rovnako tak Slovensko malo už dávno komunikovať rovnaký postoj, ako ďalší spojenci v NATO a jasne sa prihlásiť k deklarácii NATO, ktorá nasledovala po útoku na Poľsko. Sme v rovnakej situácii, akurát v Poľsku si vládnuce politické elity nepostavili volebnú kampaň na huckaní verejnosti proti NATO a proti prítomnosti spojeneckých vojakov na svojom území," uzavrela Podhorány Masariková.
